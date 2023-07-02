Личка рассказал, в каком случае «Динамо» продлит с ним контракт

Новый главный тренер «Динамо» рассказал, при каких условиях его контракт с клубом будет продлён.

Что должно произойти, чтобы со мной продлили контракт? Нужно попасть в первую пятёрку, лучше — в первую тройку, я согласился на это. Нужно быть конкурентоспособным, это важно. Если будут хорошие результаты, то будем продолжать работу. На мне ответственность за игру и результаты, я это принимаю.