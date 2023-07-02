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Личка рассказал, в каком случае «Динамо» продлит с ним контракт

вчера, 13:57

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, при каких условиях его контракт с клубом будет продлён.

Что должно произойти, чтобы со мной продлили контракт? Нужно попасть в первую пятёрку, лучше — в первую тройку, я согласился на это. Нужно быть конкурентоспособным, это важно. Если будут хорошие результаты, то будем продолжать работу. На мне ответственность за игру и результаты, я это принимаю.

Напомним, контракт Лички с московским клубом рассчитан на год.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:46
Я извинясь за вмешательство в ваш диалог, просто я не терплю искажения моих мыслей.. Дело в том, уважаемый, что я нигде не писал, что во всем, а значит в неуспехах Динамо виноват Газпром. Специально для вас повторю в сотый раз. Вина Газпрома в том, что он уничтожил конкуренцию в РПЛ. А это значит, что в обозримом будущем ни у одного клуба шансов стать чемпионом нет. Вот и все.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:18, ред.
Моё мнение такое: да, клуб с великой историей, традициями, уже много лет пасется в середине таблицы и даже вылетал в ФНЛ. Но то, что происходит сейчас с клубом- это не причина, это- следствие болезни. Болезнь клуба запущена и началось это в начале 80-х. Причина болезни, прежде всего в руководстве и не только нынешнем, но и прошлом. Когда команда, в 80-х переживала болезненный процесс смены поколений, никто из руководства клуба не задумывался о будущем клуба. Всё шло само собой...

Команду не укрепляли, о команде не заботились. Даже приход в ДИНАМО И.Добровольского- во многом был случайным... Мне неведомо, почему, так случилось и в силу каких именно причин, но я знаю, что практически, после каждой неудачи команды- в клуб приходили генералы, проводились собрания и тд. Несмотря на это, клуб продолжал деградировать. И даже удачные сезоны, как в 1986-м или в 1995-м, были в большей степени стечением обстоятельств, чем закономерностью...

Никто, пожалуй, за исключением Н.Толстых о клубе не думал. Да, было счастливое возвращение Бескова, потом работа очень толкового В.Прокопенко, но на ноги, клуб так и не встал. Команда продолжала катиться вниз. Ярчайший пример, как надо создавать суперклуб- ЦСКА!!! Один Человек, сумевший вернуть армейцам их былую Славу- Гинер!!! У нас, к сожалению, такого человека не нашлось.

Ну и последнее, по поводу того, что ДИНАМО, в прошлом году боролось с Зенитом за чемпионство. ДИНАМО не боролось за чемпионство, оно обозначало, имитировало борьбу за чемпионство. С тем составом, что у нас был в прошлом сезоне- команда обязана была бороться за чемпионство!!! Вместо этого, команда не получила даже серебрянных медалей, которые были так реальны...
Но, как гласит народная мудрость: "Если прайд львов, в битву поведет баран- львы проиграют сражение"!
Я Вас утомил, прошу прощения. Вы хотели услышать мое мнение- я Вам его и огласил.
abuefftagir
abuefftagir ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:34
Место в турнирной таблице...и игроки там средненькие..
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:32, ред.
На чистоту....
Я не эксперт...я тролль...
Я изредка на сайте...по-доброму улыбнуться...а не делать выводы...
Но я знаю про "исчезновение" Шимански и Ко...
Согласитесь странно что клуб с такой историей...со столичной пропиской....с нехилым бюджетом...с отличной ареной...не чемпионит и не приближается к чемпионству....
Что это ??
Непрофессионализм руководства???Саботаж???
Можно конечно как небезызвестный Вам пользователь обвинять во всём Газпром....но ведь Газпром не мешал чемпионить трём другим большим московским клубам в этом веке...почему не выходит у Динамо???

Почему переход от советской подведомственной системы в коммерческо-менеджерскую у Динамо не сработал...по-моему другие большие московские клубы оказались более к нему подготовленными и адаптировались быстрей..???
Интересно Ваше мнение....
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:42
Вы, любезный, прежде чем писать- сначала вникните в ситуацию. Ну так вот, по стоимости- клуб третий, но точно не по качеству, а это- две большие разницы.
Я неоднократно писал, что новые игроки были куплены на скорую руку, в попыхах, на "флажке", чтобы, хотябы физически закрыть все необходимые позиции, которые откровенно профукал Бувач...

Фернандес, в первых восьми матчах за ДИНАМО- привез два пенальти и получил две КК!!! Про Маричаля- вообще отдельный разговор. Даса, тоже, не совсем понятно для каких целей был куплен, вероятно, только потому, что он капитан сб.Израиля. Ну и Нгамалё, который, в принципе должен был усилить команду- её откровенно не усилил. Так где же третий по стоимости состав?

Этой весной, вы написали, цитирую: "Не понимаю, как эта команда, могла в прошлом году бороться с нами за чемпионство".
Вот видите, вы совершенно не владеете вопросом, потому что, только человек не знающий о потерях ДИНАМО в прошлом году мог такое написать...
Dinamo
Dinamo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:22
Можно было звать хоть Владимира Дядюна, чтобы спокойно заходить в пятёрку, но решили выкрасть у арабов это сербское чудо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:19
Динамо - 3-й клуб по стоимости состава в РПЛ.....
Чтоб с ним быть в 5-ке сильнейших - достаточно позвать тренером Мостового....
Ну или Дзюбу....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 17:11
По каким причинам Вы так считаете?
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 16:45
Я считаю что лучшая игра была именно у Оренбурга....
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:37, ред.
Приветище и Салютище, Ваня!!!

Примирения? Ну, это смотря с кем.

Но, если по делу, то вообще не понимаю, как можно сейчас говорить о продлении контракта, когда даже состав команды на сезон еще не определен. Уже скоро чемпионат начинается, а про усиление никто не говорит. Была инфа по поводу Веры из Оренбурга, но пока это только слухи. Как-то всё неопределенно выглядит…
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:53
Итоги работы Лички в Оренбурге и достижения его подопечных в прошлом сезоне вселяет некий оптимизм среди болельщиков московского Динамо. Во всяком случае нет такого ярко выраженного разделения на противников и сторонников нового Главного тренера команды, как было с предыдущими наставниками с первого дня их назначения. Очень хочется верить, что игра и главное результаты бело-синих под его началом будут способствовать примирению малочисленного отряда болельщиков Динамо на soccere. Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:18
Видно будет к концу сезона.
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