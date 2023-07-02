Личка рассказал, в каком случае «Динамо» продлит с ним контракт

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, при каких условиях его контракт с клубом будет продлён.
Что должно произойти, чтобы со мной продлили контракт? Нужно попасть в первую пятёрку, лучше — в первую тройку, я согласился на это. Нужно быть конкурентоспособным, это важно. Если будут хорошие результаты, то будем продолжать работу. На мне ответственность за игру и результаты, я это принимаю.
Напомним, контракт Лички с московским клубом рассчитан на год.
Примирения? Ну, это смотря с кем.
Но, если по делу, то вообще не понимаю, как можно сейчас говорить о продлении контракта, когда даже состав команды на сезон еще не определен. Уже скоро чемпионат начинается, а про усиление никто не говорит. Была инфа по поводу Веры из Оренбурга, но пока это только слухи. Как-то всё неопределенно выглядит…
Примирения? Ну, это смотря с кем.
Но, если по делу, то вообще не понимаю, как можно сейчас говорить о продлении контракта, когда даже состав команды на сезон еще не определен. Уже скоро чемпионат начинается, а про усиление никто не говорит. Была инфа по поводу Веры из Оренбурга, но пока это только слухи. Как-то всё неопределенно выглядит…
Я неоднократно писал, что новые игроки были куплены на скорую руку, в попыхах, на "флажке", чтобы, хотябы физически закрыть все необходимые позиции, которые откровенно профукал Бувач...
Фернандес, в первых восьми матчах за ДИНАМО- привез два пенальти и получил две КК!!! Про Маричаля- вообще отдельный разговор. Даса, тоже, не совсем понятно для каких целей был куплен, вероятно, только потому, что он капитан сб.Израиля. Ну и Нгамалё, который, в принципе должен был усилить команду- её откровенно не усилил. Так где же третий по стоимости состав?
Этой весной, вы написали, цитирую: "Не понимаю, как эта команда, могла в прошлом году бороться с нами за чемпионство".
Вот видите, вы совершенно не владеете вопросом, потому что, только человек не знающий о потерях ДИНАМО в прошлом году мог такое написать...
Я неоднократно писал, что новые игроки были куплены на скорую руку, в попыхах, на "флажке", чтобы, хотябы физически закрыть все необходимые позиции, которые откровенно профукал Бувач...
Фернандес, в первых восьми матчах за ДИНАМО- привез два пенальти и получил две КК!!! Про Маричаля- вообще отдельный разговор. Даса, тоже, не совсем понятно для каких целей был куплен, вероятно, только потому, что он капитан сб.Израиля. Ну и Нгамалё, который, в принципе должен был усилить команду- её откровенно не усилил. Так где же третий по стоимости состав?
Этой весной, вы написали, цитирую: "Не понимаю, как эта команда, могла в прошлом году бороться с нами за чемпионство".
Вот видите, вы совершенно не владеете вопросом, потому что, только человек не знающий о потерях ДИНАМО в прошлом году мог такое написать...