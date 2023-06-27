Джикия сообщил, что «Бей Беги» примет участие в Кубке России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что команда Медиалиги «Бей Беги» получит путёвку в Кубок России.
Ранее стало известно, что в следующем розыгрыше Кубка России будут участвовать «Родина Медиа» и 2DROTS, вышедшие в финал Медиалиги. Клуб «Бей Беги», владельцами которого являются Джикия и его партнёр по «Спартаку» Александр Соболев, в полуфинале проиграл «Родине Медиа» (0:3).
Не обидно, что «Бей Беги» не будет участвовать в Кубке России? Почему это? Мне сказали, что кто выиграет третье место в Медиалиге, будет играть в Кубке России. Такой информацией я владею.
В прошлом сезоне в турнире приняли участие два медийных клуба — 2DROTS и «Амкал».
пусть будет хоть медиалига, которая свое название оправдывает хотя бы
стыдно считать рпл футболом
пусть будет хоть медиалига, которая свое название оправдывает хотя бы
стыдно считать рпл футболом
Что один удаляется, что второй - оба из-за несдержанности и психов.
Что один удаляется, что второй - оба из-за несдержанности и психов.