Джикия сообщил, что «Бей Беги» примет участие в Кубке России

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вчера, 15:24

Защитник «Спартака» рассказал, что команда Медиалиги «Бей Беги» получит путёвку в Кубок России.

Ранее стало известно, что в следующем розыгрыше Кубка России будут участвовать «Родина Медиа» и 2DROTS, вышедшие в финал Медиалиги. Клуб «Бей Беги», владельцами которого являются Джикия и его партнёр по «Спартаку» Александр Соболев, в полуфинале проиграл «Родине Медиа» (0:3).

Не обидно, что «Бей Беги» не будет участвовать в Кубке России? Почему это? Мне сказали, что кто выиграет третье место в Медиалиге, будет играть в Кубке России. Такой информацией я владею.

В прошлом сезоне в турнире приняли участие два медийных клуба — 2DROTS и «Амкал».