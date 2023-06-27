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Джикия сообщил, что «Бей Беги» примет участие в Кубке России

вчера, 15:24

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что команда Медиалиги «Бей Беги» получит путёвку в Кубок России.

Ранее стало известно, что в следующем розыгрыше Кубка России будут участвовать «Родина Медиа» и 2DROTS, вышедшие в финал Медиалиги. Клуб «Бей Беги», владельцами которого являются Джикия и его партнёр по «Спартаку» Александр Соболев, в полуфинале проиграл «Родине Медиа» (0:3).

Не обидно, что «Бей Беги» не будет участвовать в Кубке России? Почему это? Мне сказали, что кто выиграет третье место в Медиалиге, будет играть в Кубке России. Такой информацией я владею.

В прошлом сезоне в турнире приняли участие два медийных клуба — 2DROTS и «Амкал».

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:00
у нас нет футбола
пусть будет хоть медиалига, которая свое название оправдывает хотя бы
стыдно считать рпл футболом
makkie
makkie
вчера в 15:46
Джикии и Соболеву надо о футболе думать, а не о Медиалиге.
Что один удаляется, что второй - оба из-за несдержанности и психов.
Гость
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