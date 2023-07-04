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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Адольф Хюттер — новый главный тренер «Монако»

вчера, 15:29

Адольф Хюттер станет новым главным тренером «Монако». О подписании контракта должны объявить в ближайшие несколько часов. Австрийский специалист подпишет двухлетний контракт.

Хюттер приводил свои команды к чемпионству в Австрии («Ред Булл Зальцбург» 2014/2015) и в Швейцарии («Янг Бойз» 2017/2018). Последним местом работы 53-летнего тренера была «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, которую он покинул в июне 2022 года.

«Монако» в минувшем сезоне Лиги 1 занял 6-е место.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:47
Вполне приличное назначение. Поставит Монегаскам атакующий фктбол, глядишь и Сашка будет отмечаться еще большими голевыми действиями
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 16:34
Мощное имя
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:13
Адольф Форарльбергский и Шурик Калтанский......заставят тамошний чемпионат называться не чемпионат Франции а Чемпионат Монако.....
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 15:57
Теперь Головин часто будет слышать: "Шнелль, шнелль, руссиш швайн!"
shlomo
shlomo
вчера в 15:44
Чтобы какой-то австрийский Адольф Х. тренировал нашего Головина?....:))))))))

Ну а кроме шуток, то Адольф очень классный тренер, его Айнтрахт был одним из лучших клубов Германии, играл в финале кубка, был в топ 5 лиги и полуфинале ЛЕ, где уступил лишь по пенальти Челси и именно при нем сформировалась легендарная четвёрка Алле, Ребич, Йович, Костич.... Монако о таких результатах пока только мечтает... Пожелаю ему удачи и пусть выводит Монако на новый уровень.
Гость
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