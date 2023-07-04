Адольф Хюттер — новый главный тренер «Монако»

1688473769

вчера, 15:29

станет новым главным тренером «Монако». О подписании контракта должны объявить в ближайшие несколько часов. Австрийский специалист подпишет двухлетний контракт.

Хюттер приводил свои команды к чемпионству в Австрии («Ред Булл Зальцбург» 2014/2015) и в Швейцарии («Янг Бойз» 2017/2018). Последним местом работы 53-летнего тренера была «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, которую он покинул в июне 2022 года.

«Монако» в минувшем сезоне Лиги 1 занял 6-е место.