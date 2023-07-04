Адольф Хюттер — новый главный тренер «Монако»

Адольф Хюттер станет новым главным тренером «Монако». О подписании контракта должны объявить в ближайшие несколько часов. Австрийский специалист подпишет двухлетний контракт.
Хюттер приводил свои команды к чемпионству в Австрии («Ред Булл Зальцбург» 2014/2015) и в Швейцарии («Янг Бойз» 2017/2018). Последним местом работы 53-летнего тренера была «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, которую он покинул в июне 2022 года.
«Монако» в минувшем сезоне Лиги 1 занял 6-е место.
Ну а кроме шуток, то Адольф очень классный тренер, его Айнтрахт был одним из лучших клубов Германии, играл в финале кубка, был в топ 5 лиги и полуфинале ЛЕ, где уступил лишь по пенальти Челси и именно при нем сформировалась легендарная четвёрка Алле, Ребич, Йович, Костич.... Монако о таких результатах пока только мечтает... Пожелаю ему удачи и пусть выводит Монако на новый уровень.
Ну а кроме шуток, то Адольф очень классный тренер, его Айнтрахт был одним из лучших клубов Германии, играл в финале кубка, был в топ 5 лиги и полуфинале ЛЕ, где уступил лишь по пенальти Челси и именно при нем сформировалась легендарная четвёрка Алле, Ребич, Йович, Костич.... Монако о таких результатах пока только мечтает... Пожелаю ему удачи и пусть выводит Монако на новый уровень.