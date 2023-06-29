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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Зидан хочет поработать с Мбаппе

вчера, 21:14

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил о желании поработать с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

Я люблю работать с молодыми футболистами, но я больше тренер, чем педагог. С молодыми людьми нужно много терпения. Это интересно, но для меня важнее конкурировать и побеждать, будь то клуб или сборная Франции. Именно это меня привлекает.

Если ты тренер и есть такой футболист, как Килиан Мбаппе, то, разумеется, хочется с ним поработать. Произойти может что угодно. Однажды и это может случиться. Он замечательно выступает за национальную команду. Я восхищаюсь им. Он великолепен.

Ранее специалист заявил, что скоро вернётся к тренерской деятельности.

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Все комментарии
Quake1988
Quake1988 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:54
На готовое))) ПСЖ бы взял, и что-то вразумительное построил... Был бы респект без вопросов, даже 3 ЛЧ взял на костеке который не он строил...
Elliada
Elliada
вчера в 23:43
Кого он молодым назвал? Мбаппе 25-й год идет. Он готовый футболист, а не новичок. Зидан не любит вызовы, поэтому сидит без работы. Скорее всего, возглавит Реал, когда Карло уволят, но перед этим он выстроит игру или возглавит сборную Францию, когда уволят Дешама. Поражение на Евро откроет путь Зидану.
Quake1988
Quake1988
вчера в 23:06, ред.
Зидан красавец... На все готовое... Взрасти ноунейма до супер звезды как Райкард сделал или Сульшер. Это да будет круто. А так уже с готовым обладаем ЗМ конечно готов поработать.... Бензема, многие говорят стал звездой из-за протекции Зидана как и Варан, по Варану не знаю но Бензема и без Зизу нормаль так отжигал в Лионе.
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:05
.
Futurista
Futurista
вчера в 22:59, ред.
У Зидана есть наработки для работки с Мбаппе)...

Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:44
Вот пусть и встретятся в Реале!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:57
В таком случае ему стоит возглавить ПСЖ.
salleeh
salleeh
вчера в 21:49
А если «черепашка» не будет слушаться, то пусть спросит у Матерацци, что ему за это будет…)))
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