Зидан хочет поработать с Мбаппе

Экс-тренер «Реала» заявил о желании поработать с нападающим ПСЖ .

Я люблю работать с молодыми футболистами, но я больше тренер, чем педагог. С молодыми людьми нужно много терпения. Это интересно, но для меня важнее конкурировать и побеждать, будь то клуб или сборная Франции. Именно это меня привлекает.

Если ты тренер и есть такой футболист, как Килиан Мбаппе, то, разумеется, хочется с ним поработать. Произойти может что угодно. Однажды и это может случиться. Он замечательно выступает за национальную команду. Я восхищаюсь им. Он великолепен.