Полузащитник «Арсенала» Джака перешёл в «Байер»

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вчера, 19:59

«Байер» объявил о переходе полузащитника «Арсенала» .

Контракт с 30-летним футболистом подписан до 30 июня 2028 года. В новой команде игрок будет выступать под номером 34.

За английский клуб Джака выступал с 2016 года, перейдя из «Боруссии» Менхенгладбах. В составе «канониров» он провёл за всё время 297 матчей, забив 23 гола и сделав 29 результативных передач. С 2018 года хавбек является капитаном сборной Швейцарии, также занимая 2-е место по количеству проведённых игр в национальной команде за всю историю (115).