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Полузащитник «Арсенала» Джака перешёл в «Байер»

вчера, 19:59

«Байер» объявил о переходе полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки.

Контракт с 30-летним футболистом подписан до 30 июня 2028 года. В новой команде игрок будет выступать под номером 34.

За английский клуб Джака выступал с 2016 года, перейдя из «Боруссии» Менхенгладбах. В составе «канониров» он провёл за всё время 297 матчей, забив 23 гола и сделав 29 результативных передач. С 2018 года хавбек является капитаном сборной Швейцарии, также занимая 2-е место по количеству проведённых игр в национальной команде за всю историю (115).

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 10:00
Были хорошие матчи и не очень, забил ряд красивых мячей)
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:10
Тоже логичный переход. Уровень Арсенала уже не тянет, но уровень Байера еще может потянуть.
A.S.A
A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:47
Привет,Павел! Ну смотри, тогда это была не команда, а просто кучка игроков....да, он ругался со всеми, бросал футболку, вступал в стычки с фанатами и был готов бежать из команды, это был полный развал после ухода Венгера....что то похожее у меня на аве....я ее кстати тогда и установил, это олицетворение времени, когда клуб покинул Венгер...но Артета исправил всё....и команду создал, и психологию ишроков наладил, и Джаку перевоспитал, сам же знаешь, что для Джаки это вообще выдался самый сильный в индивидуальном плане сезон! Он и забивал, и отдавал....
salleeh
salleeh
вчера в 21:29
Просто в АПЛ судьи немножко лояльны к грубому футболу, а в Бундеслиге будет отхватывать желтые, а может и красные карточки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:28
Ахах, сильный характер заключался в том, что он спокойно мог плевать как на фанатов, так и на команду?)
A.S.A
A.S.A ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 21:04
Согласен, но он все же провел сезон без красных карточек,это уже личное достижение!
Тристан
Тристан ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:53
Во-истину каждый видит то, что хочет видеть..По мне, он не изменился, как был не сдержан при Венгере и Эмери, так и остался таким же и при Артете. Вспомни, из-за чьей выходки вылетел Арсенал из ЛЕ в прошлом году? Все устраивало канониров, вели в счете, играли в контроль..у тут надо было Джаке напомнить о себе, привез штрафной и гол. Поэтому не Джака изменился при Артете, а игроки вокруг него поменялись и он попал в струю. Удачи ему в новом клубе.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:39
Ну что , по менял шило на мыло
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:07
А не староват ли он?
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:06
Игрок, который при Артете заиграл совершенно по другому! Микель смог научить Гранита управлять своим гневом, и пустить его в правильное русло! Игрок с сильным характером и железными яйцами, таких в команде больше нет....удачи в Байере
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:06
Довольно странный переход
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:01
Опытный полузащитник несомненно усиление для Байера.
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