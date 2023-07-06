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Агент Марио Фернандеса объяснил, почему игрок не вернулся в ЦСКА

вчера, 14:37

Жорже Машаду, агент бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о переговорах с «армейцами».

Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена. Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио. Он ни в чем не виноват. Что касается будущего Марио, давайте мы решим все в согласии с интересами игрока. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:51
Вот нафиг бы он не упёрся, да ещё с такой предисторией. Не настолько и классный игрок, да ещё в возрасте. Хоть бы это уткой оказалось...
ВЛАДИМИР ИВАНОВ 13
ВЛАДИМИР ИВАНОВ 13 ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 19:56
собака зарыта в деньгах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:57
А при чем здесь Зенит???
Если парень бразилец...то сразу в Зенит??
В Зените и так Семак ходит как в гостях...никого не понимает...а тут ещё один...внепланово нарисовался...
С уважением отношусь к Марио...но...
Более чем странное возвращение игрока в РПЛ...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:33
У Марио контракт с ЦСКА действует ещё год. Почему клуб должен прибегать к услугам агента, чтобы вернуть своего же игрока?
Больше чем игра
Больше чем игра
вчера в 16:02
К зениту и так трудно относиться нормально. Зачем все это? Зашквар за зашкваром.
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06
вчера в 16:01
Обидно досадно но ладно. ЦСКА виноват в большей степени.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:30
...а Рафик ни в чём не виноват,он-раб-миллионер.А Бабай с Женькой меня не уважают.
k8hjmurp4kby
k8hjmurp4kby
вчера в 15:21
Абсолютно лиший игрок будет в Зените, для какой-нибудь средненькой команы еще и сойдет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:11
К чему эта Санта-Барбара? Он ничем не усилит Зенит.Зачем он нужен?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:03, ред.
Мне все равно я с попкорном).
Сп62
Сп62 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:57
Зенит уже стелит ковровую дорожку.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:43
Агент превратился в иноагента...)
ВаняLOVE
ВаняLOVE
вчера в 14:39
Вот где собака то зарыта. Агента обошли!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:39
Хотелось бы чтобы всё утрясли и Марио снова играл в нашей команде!
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