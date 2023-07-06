Агент Марио Фернандеса объяснил, почему игрок не вернулся в ЦСКА

Жорже Машаду, агент бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о переговорах с «армейцами».
Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена. Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это мое решение, а не Марио. Он ни в чем не виноват. Что касается будущего Марио, давайте мы решим все в согласии с интересами игрока. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать.
Если парень бразилец...то сразу в Зенит??
В Зените и так Семак ходит как в гостях...никого не понимает...а тут ещё один...внепланово нарисовался...
С уважением отношусь к Марио...но...
Более чем странное возвращение игрока в РПЛ...
Если парень бразилец...то сразу в Зенит??
В Зените и так Семак ходит как в гостях...никого не понимает...а тут ещё один...внепланово нарисовался...
С уважением отношусь к Марио...но...
Более чем странное возвращение игрока в РПЛ...