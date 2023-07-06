Агент Марио Фернандеса объяснил, почему игрок не вернулся в ЦСКА

Жорже Машаду, агент бывшего защитника ЦСКА , рассказал о переговорах с «армейцами».

Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена. Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА . Это мое решение, а не Марио. Он ни в чем не виноват. Что касается будущего Марио, давайте мы решим все в согласии с интересами игрока. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать.