Клопп пошёл на рискованный трансфер. Собослаи – символ свободы на поле

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02 июля 2023, 13:31

Футболист может и усилить, и уничтожить команду.

Доминик не признаёт тактические рамки

Венгр представляет редкую пока породу новых «десяток». В двадцать два года Собослои много двигается, в среднем пробегая 10.8 километров за игру. А поскольку травмы остались позади, то провёл немало минут в «Лейпциге», прибавил физически. Тренеры отмечали, что оставался после тренировок работать со штрафными ударами и подачами с углов поля. Немало занимался в зале, чтобы стать выносливым атлетом.

Вот только кроме физики есть ещё психология. Доминик с непростым характером. Это на лице написано, на вид как самый популярный парень в школе. Два сезона назад «Лейпциг» проигрывал ПСЖ в Лиге чемпионов. На 90-й минуте судья поставил пенальти в ворота чемпиона Европы Доннаруммы. Пошёл бить юный Собослои, а Неймар выводил его из себя. Спросил, уверен ли венгр, что забьёт мяч в сетку. Доминик ответил:

Да.

Бразилец не унимался:

Ты уверен?

Собослои парировал:

Я никогда не промахиваюсь с пенальти.

Пошёл и забил на 92-й минуте. Также характер игрока описывает сама манера, он всегда бьёт одинаково. Редко такое увидишь на высоком уровне, даже Роналду и Месси стеснялись так поступать. Венгр всегда отправляет мяч в левый от себя угол низом. Парень настолько самоуверенный, что показывает голкиперу – даже если знаешь угол, не вытащишь. За всю карьеру Собослои не реализовал 1 пенальти из 16, попал в штангу против «Байера», но уже после гола ПСЖ .

На поле часто отражается характер человека, и венгр в «Лейпциге» не признавал тактические условности. Менялись тренеры, а Собослои блуждал по полю. Поменял пять разных амплуа, причём играл в команде, которая переходила с трёх центральных защитников даже на схему «4-2-2-2», поскольку Нкунку, Форсберг и Собослои необычные футболисты. «Ливерпуль» выкупил его контракт за большие деньги, это серьёзная ставка.

Предпочитает любимую позицию Салаха

Собослои в прошлом сезоне провел 77 % время на позиции Мохамеда. Только если Салах согласиться перебраться в ПСЖ или пойдёт на преступление против футбола – отправится за миллионами в Саудовскую Аравию, Доминик сыграет правого вингера. Но если египтянин останется в основе «Ливерпуля», то венгру надо искать другую позицию. Можно выбрать схему «4-2-3-1», используя связку Фабиньо и МакАллистера глубже, а Доминика в роли «десятки». Но получится перекос в сторону атаки.

Мане и Фирмино хорошо прессинговали, Матип и Ван Дейк, когда были на пике формы, страховали фланги, где латерали располагались очень высоко. «Ливерпуль» Диаса, Нуньеса и Гакпо не настолько слаженный механизм, особенно после появления новичков в полузащите. Теоретически правша Собослои может стать левым инсайдом команды Клоппа, тогда Гакпо и Нуньес будут спорить за единственное место на острие, а Диас останется в запасе.

«Ливерпуль» нуждается в свежих решениях. Собослои, который «выпендривается» во всём, даже когда отбирает мяч и выполняет прострелы внешней стороной стопы, добавит эффект неожиданности. У него вся статистика чудесная, начиная от качества и количества созданных моментов до числа дальних ударов. Причём Доминик редкий в этой сфере футболист, который умеет бить издали. Не ставит на силу, а словно режет мяч тонкой ступнёй. Снаряд летит быстро и часто падает перед вратарями.

Собослаи старается делать всё. Теоретически он даже роль Фирмино повторит. Бьёт со штрафных, реализует пенальти, выполняет стандарты, наносит дальние удары, выходит один на один с вратарями. Как бы этот молодой человек не заставил Салаха, Александер-Арнольда и остальных звёзд «Ливерпуля» ревновать к собственной многогранности. Доминик из тех, кто должен быть главным на поле, чтобы раскрыться в полной мере.

Может повторить судьбу Кейта и Минамино

В худшем случае. Клопп не впервые пробует усилить «Ливерпуль» игроками клубов корпорации «Ред Булл». Конате мешали травмы. Кейта не заиграл в основе. Минамино не новый Фирмино. У «красных» выверенный футбол, если говорим о тактике. Вспомните чемпионский сезон и ставку на минимальные победы, когда «4-3-3» выручали без мяча и помогали постоянно давить на соперников. Клопп любит заготовки, даже если они похожи на хаотичные решения.

А Собослои свободный игрок, его хлеб – поиски свободных зон. Честно говоря, Доминик один из персональных любимчиков среди игроков его поколения. В нём природная дерзость, таким нужно родиться. Но венгру важно найти в «Ливерпуле» человека, для которого будет создавать моменты, как Грилиш для Холанда. Также важно, чтобы напарник уводил за собой защитников, оставляя возможность для дальних ударов.

Завораживает техника выполнения выстрелов у высокого парня, который умеет проходить соперников на слаломе. При росте 187 сантиметров венгр идёт в обводку не хуже невысоких парней. Можно вспомнить Кака, но бразилец реже выделывался. Собослои – необычный атакующий полузащитник, поэтому одобряем смелое решение Клоппа отдать 70 миллионов евро за трансфер. И это вторая серьёзная ставка после МакАллистера у нового директора «Ливерпуля».

Клопп рискует в дуэте с новым директором

Человек из Бундеслиги – Йорг Шмадтке, в 59 лет попал на совершенно другой уровень, ведь раньше работал в «Кёльне», «Ганновере» и «Вольфсбурге». Клопп осиротел без Эдвардса, мог наделать ошибок. Теперь трансферные решения принимает дуэт. Теоретически Фабиньо, МакАллистер и Собослои могут сформировать тройку в полузащите, оставив Гакпо, Нуньесу и Салаху атаку. Такой «Ливерпуль» получится высоко прессингующим, но с дырами за спиной у форвардов.

Впрочем, не сыграют в Лиге чемпионов, нагрузки немного упадут, а задача останется – первое место в АПЛ . Полузащиту обновляют, осталось реализовать потенциал трудолюбивого МакАллистера и норовистого Собослои. Это один из самых любопытных трансферов лета. Другие гранды не рискнули с ним связываться. Отдаём Клоппу должное за смелость, внедрить в «Ливерпуль» Доминика – одна из самых сложных и интересных задач в его тренерской карьере.