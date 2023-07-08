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Медина в последнее время тренировался по индивидуальной программе

вчера, 13:42
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитники Иван Обляков, Константин Кучаев, а также защитник Мойсес не принимают участие в первом матче Братского кубка с «Динамо» по медицинским показаниям.

В заявку на игру также не попал хавбек Хесус Медина. Безуглов сообщил, что парагваец тренируется по индивидуальной программе.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:36, ред.
Врут,на самом деле он сбежал.Редисочкой оказался,как пели тельмановцы в Германии 30 годов 20 века-"Красная снаружи,белая внутри".Про социал-демократов Германии.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:33
Это чтобы "Зенит" в капкан заманить! В ЦСКА знают,что если "Спартак" предсезонку выигрывает со стопроцентным результатом побед и разностью мячей 16-0,то в итоговой таблице чемпионата РПЛ оказывается ниже их.Вся надежда на это.
lotsman
lotsman
вчера в 15:32
А что с ним? Летают слухи, что он покинет ЦСКА.
Накир
Накир
вчера в 15:32
Что то много стало Медин... скоро и черепашку переплюнет в новостях
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:31
И без них ЦСКА успешно проводит матч.Сколько там в итоге будет-останется 0-5,или покрупнее???
makkie
makkie
вчера в 15:30
А тем временем без Медины цска летит 0-5 в Братском Кубке )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:26
Федотов ничего не смог с ним поделать....
Медина готов только "стеночки-забегания" исполнять...
Он даже два раза назвал Федотова "мистером Абаскалем"....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:50
ВСЁ!
МЕДИНА СПАРТАЧ!
ВЕЛКОМ!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:30
Медина и Спартак....???
t3p3e49q3gwk
t3p3e49q3gwk
вчера в 13:57
Хесус Медина понял, что в цска ему ловить нечего.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:55
Давай лечитесь,вы нам нужны в здравие!
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