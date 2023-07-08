Медина в последнее время тренировался по индивидуальной программе

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитники Иван Обляков, Константин Кучаев, а также защитник Мойсес не принимают участие в первом матче Братского кубка с «Динамо» по медицинским показаниям.
В заявку на игру также не попал хавбек Хесус Медина. Безуглов сообщил, что парагваец тренируется по индивидуальной программе.
Медина готов только "стеночки-забегания" исполнять...
Он даже два раза назвал Федотова "мистером Абаскалем"....
Медина готов только "стеночки-забегания" исполнять...
Он даже два раза назвал Федотова "мистером Абаскалем"....
МЕДИНА СПАРТАЧ!
ВЕЛКОМ!
МЕДИНА СПАРТАЧ!
ВЕЛКОМ!