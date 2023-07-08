Медина в последнее время тренировался по индивидуальной программе

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вчера, 13:42

Главный врач ЦСКА сообщил, что полузащитники , , а также защитник не принимают участие в первом матче Братского кубка с «Динамо» по медицинским показаниям.

В заявку на игру также не попал хавбек Хесус Медина. Безуглов сообщил, что парагваец тренируется по индивидуальной программе.