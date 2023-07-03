Семак: «Вопрос возвращения Вендела полностью на контроле клуба»

Главный тренер «Зенита» высказался по поводу ситуации с полузащитником , который до сих пор не вернулся в расположение клуба.

Не боюсь ли, что Вендел не приедет? Что касается его возвращения, все контакты через руководство клуба: Медведев на контакте с представителями Вендела. Это полностью на контроле клуба. Не переживаю за его форму. Будут играть те, кто в лучших кондициях. Каждый игрок сам творец своего будущего и своей жизни. Мы отталкиваемся и готовимся в том составе, что у нас есть.