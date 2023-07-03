Семак: «Вопрос возвращения Вендела полностью на контроле клуба»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу ситуации с полузащитником Венделом, который до сих пор не вернулся в расположение клуба.
Не боюсь ли, что Вендел не приедет? Что касается его возвращения, все контакты через руководство клуба: Медведев на контакте с представителями Вендела. Это полностью на контроле клуба. Не переживаю за его форму. Будут играть те, кто в лучших кондициях. Каждый игрок сам творец своего будущего и своей жизни. Мы отталкиваемся и готовимся в том составе, что у нас есть.
После того, как "Зенит" потратил 25 миллионов долларов на Юри Альберто, а он бесплатно ушёл в "Коринтианс", и в "ответ" "Коринтианс" "разрешил купить" у них ненужного Мантуана и теперь Педро в пять (!!!) раз дороже его стоимости на ТМ (что походит на развод клуба на деньги, которым в свое время занималась в "Локо" тётя Оля), тут стало понятно, что о "Зенит" "Коринтианс" вытерли ноги, и ему это понравилось.
Характерно, что жалкий Медведев просто проглотил это, так теперь глотайте следующую пилюлю, Вендел тоже "просто не захочет" возвращаться и опять перейдет в условный "Коринтианс", который опять разрешит им купить втридорога пару никому не нужных лавочников, и Медведев именно это и сделает, называя своих грабителей "партнёрами".
Как бы тут уже кое-кто опозорился перед всем футбольным миром, но не может остановиться.
После того, как "Зенит" потратил 25 миллионов долларов на Юри Альберто, а он бесплатно ушёл в "Коринтианс", и в "ответ" "Коринтианс" "разрешил купить" у них ненужного Мантуана и теперь Педро в пять (!!!) раз дороже его стоимости на ТМ (что походит на развод клуба на деньги, которым в свое время занималась в "Локо" тётя Оля), тут стало понятно, что о "Зенит" "Коринтианс" вытерли ноги, и ему это понравилось.
Характерно, что жалкий Медведев просто проглотил это, так теперь глотайте следующую пилюлю, Вендел тоже "просто не захочет" возвращаться и опять перейдет в условный "Коринтианс", который опять разрешит им купить втридорога пару никому не нужных лавочников, и Медведев именно это и сделает, называя своих грабителей "партнёрами".
Как бы тут уже кое-кто опозорился перед всем футбольным миром, но не может остановиться.