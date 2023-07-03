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Семак: «Вопрос возвращения Вендела полностью на контроле клуба»

вчера, 13:19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу ситуации с полузащитником Венделом, который до сих пор не вернулся в расположение клуба.

Не боюсь ли, что Вендел не приедет? Что касается его возвращения, все контакты через руководство клуба: Медведев на контакте с представителями Вендела. Это полностью на контроле клуба. Не переживаю за его форму. Будут играть те, кто в лучших кондициях. Каждый игрок сам творец своего будущего и своей жизни. Мы отталкиваемся и готовимся в том составе, что у нас есть.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:15
- Не боитесь ли, что Вендел не приедет?
- Мой страх на контроле у клуба...спрашивайте у Медведева.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:54
А бы тут высказался про трансферную политику "Зенита", но, боюсь, забанят.

После того, как "Зенит" потратил 25 миллионов долларов на Юри Альберто, а он бесплатно ушёл в "Коринтианс", и в "ответ" "Коринтианс" "разрешил купить" у них ненужного Мантуана и теперь Педро в пять (!!!) раз дороже его стоимости на ТМ (что походит на развод клуба на деньги, которым в свое время занималась в "Локо" тётя Оля), тут стало понятно, что о "Зенит" "Коринтианс" вытерли ноги, и ему это понравилось.

Характерно, что жалкий Медведев просто проглотил это, так теперь глотайте следующую пилюлю, Вендел тоже "просто не захочет" возвращаться и опять перейдет в условный "Коринтианс", который опять разрешит им купить втридорога пару никому не нужных лавочников, и Медведев именно это и сделает, называя своих грабителей "партнёрами".

Как бы тут уже кое-кто опозорился перед всем футбольным миром, но не может остановиться.
Futurista
Futurista
вчера в 14:52
Невозвращение я так понял тоже на контроле)...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:13
Что значит на контроле?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:24
Клуб бессилен!
idres
idres
вчера в 13:22
Думаю, что он может взбрыкнуть и не приехать вообще...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:20
Уж больно казённая фраза - "на контроле клуба".)
Гость
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