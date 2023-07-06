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Марио Фернандес не дебютирует за «Зенит» в Суперкубке России против ЦСКА

вчера, 14:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА15.07.2023 в 17:00 Не начался

Защитник Марио Фернандес, который близок к переходу в «Зенит», не сыграет в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

Даже если футболист подпишет контракт с чемпионами России на этой неделе, он не сыграет против своего бывшего клуба 15 июля в Суперкубке.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:57
Гинер не стал платить не потому, что этих денег нет, а из принципа. отдали бесплатно, берем обратно и платить? Не логично как то.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:55
За много много лет, впервые согласен с каждым словом на 150%
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
В общем невесёлая какая то история получается....
Переходит в Зенит которому по большому счёту не нужен....
Ну заплатил бы ЦСКА из его будущей зарплаты эти несерьёзные по футбольным меркам деньги - и было бы всем счастье.....
10 лет в клубе...возвращение для завершение карьеры "дома"...почёт и уважение...
Не знаю насколько он станет богаче став выступать в Питере вместо Москвы...но скорей всего легендой Зенита он уже не станет...а легендой ЦСКА уже наверное не будет....и смысл...?

На месте Медведева было бы респектабельней заплатить эти деньги за Гинера и оставить в ЦСКА....Леннорыч бы при случае вернул бы...
И репутационно таким поступком Медведев бы несколько изменил бы ошибочное мнение о себе у людей....как о хозяине темницы в которую он заманивает игроков чтоб они больше не играли..))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:14
Примеров подобных клятва десятки. Но дело не в этом. Сейчас он не в том состоянии, чтобы играть и реально усилить Зенит, или ЦСКА, или иной клуб. Он больше года реально не играл. Кроме того его жена осталась в Бразилии, ждет второго ребенка. Где гарантии, что он снова не сорвется с места? К тому же он слишком домашний человек его мысли будут с семьей. К чему я это пишу? Просто он сейчас в такой ситуации не представляет особой ценности как футболист. Если бы он реально был нужен ЦСКА для усиления, то клуб разумеется нашел бы эти 360 тыс евро. Кстати и Зениту при наличии Караваева, Сутормина, Сантоса и Кругового он также не особо нужен в его нынешнем состоянии. Поэтому эта история носит скорее имиджевый характер. И особенно для Зенита. Газпром показал кто в доме (РПЛ, РФС) реальный хозяин
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:55, ред.
8 декабря 2020, 11:30

– Говорили, что «Зенит» предлагал за вас сумасшедшие суммы. Неужели вам не хотелось хотя бы заглянуть в контракт, чтобы узнать, сколько нулей там вписали в сумму вашей зарплаты?

– Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне не заплатили. Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры, – сказал Фернандес.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 18:44
Это не тот Марио,на тот уровень он вряд ли выйдет, хотя зачем зениту игра..Газпром сделает своё дело.
bratskij1
bratskij1
вчера в 17:20
Сп62
Сп62
вчера в 17:05
У Зенита и так достаточно ресурсов для победы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:37
Главное повзрослел ...и более правильным стал. Зачем бегать за три рубля , когда можно урвать и на " фазенду" заработать...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:33
Байкал-38Байкал-38 78 / 261
Ему как минимум пару месяцев себя в порядок приводить надо. Он уже больше года реально в футбол не играл
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:24
Не хотят нарушать мирную идиллию между фанами и руководством..).
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:31
А вот это был бы дебют!!!
А если бы ещё и гол забил, да победный...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:26, ред.
А чего так, глядишь и сразу трофей - чем не триумфальное возвращение?! (
sova147
sova147
вчера в 14:25
Вот что делают большие деньги!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:21
Почему Фернандес не перешёл в условный Тоттенхэм или Челси, а выбрал самую жемчужину европейского футбола? не потому ли, что на его переходе можно построить пару коттеджных посёлков
Гость
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