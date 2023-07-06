Марио Фернандес не дебютирует за «Зенит» в Суперкубке России против ЦСКА

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вчера, 14:19

Защитник , который близок к переходу в «Зенит», не сыграет в матче за Суперкубок России против ЦСКА .

Даже если футболист подпишет контракт с чемпионами России на этой неделе, он не сыграет против своего бывшего клуба 15 июля в Суперкубке.