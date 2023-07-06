Марио Фернандес не дебютирует за «Зенит» в Суперкубке России против ЦСКА

Защитник Марио Фернандес, который близок к переходу в «Зенит», не сыграет в матче за Суперкубок России против ЦСКА.
Даже если футболист подпишет контракт с чемпионами России на этой неделе, он не сыграет против своего бывшего клуба 15 июля в Суперкубке.
Переходит в Зенит которому по большому счёту не нужен....
Ну заплатил бы ЦСКА из его будущей зарплаты эти несерьёзные по футбольным меркам деньги - и было бы всем счастье.....
10 лет в клубе...возвращение для завершение карьеры "дома"...почёт и уважение...
Не знаю насколько он станет богаче став выступать в Питере вместо Москвы...но скорей всего легендой Зенита он уже не станет...а легендой ЦСКА уже наверное не будет....и смысл...?
На месте Медведева было бы респектабельней заплатить эти деньги за Гинера и оставить в ЦСКА....Леннорыч бы при случае вернул бы...
И репутационно таким поступком Медведев бы несколько изменил бы ошибочное мнение о себе у людей....как о хозяине темницы в которую он заманивает игроков чтоб они больше не играли..))
Переходит в Зенит которому по большому счёту не нужен....
Ну заплатил бы ЦСКА из его будущей зарплаты эти несерьёзные по футбольным меркам деньги - и было бы всем счастье.....
10 лет в клубе...возвращение для завершение карьеры "дома"...почёт и уважение...
Не знаю насколько он станет богаче став выступать в Питере вместо Москвы...но скорей всего легендой Зенита он уже не станет...а легендой ЦСКА уже наверное не будет....и смысл...?
На месте Медведева было бы респектабельней заплатить эти деньги за Гинера и оставить в ЦСКА....Леннорыч бы при случае вернул бы...
И репутационно таким поступком Медведев бы несколько изменил бы ошибочное мнение о себе у людей....как о хозяине темницы в которую он заманивает игроков чтоб они больше не играли..))
– Говорили, что «Зенит» предлагал за вас сумасшедшие суммы. Неужели вам не хотелось хотя бы заглянуть в контракт, чтобы узнать, сколько нулей там вписали в сумму вашей зарплаты?
– Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне не заплатили. Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры, – сказал Фернандес.
– Говорили, что «Зенит» предлагал за вас сумасшедшие суммы. Неужели вам не хотелось хотя бы заглянуть в контракт, чтобы узнать, сколько нулей там вписали в сумму вашей зарплаты?
– Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне не заплатили. Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры, – сказал Фернандес.
Ему как минимум пару месяцев себя в порядок приводить надо. Он уже больше года реально в футбол не играл
Ему как минимум пару месяцев себя в порядок приводить надо. Он уже больше года реально в футбол не играл
А если бы ещё и гол забил, да победный...
А если бы ещё и гол забил, да победный...