Медина не попал в заявку ЦСКА на первый матч Братского кубка с «Динамо»

ЦСКА объявил состав на первый матч Братского кубка с «Динамо», который пройдёт сегодня, 8 июля, на «ВЭБ-Арене».
В заявке на игру не оказалось полузащитника Хесуса Медины. Ранее появилась информация, что парагваец перейдёт в «Спартак».
ЦСКА объявил состав на первый матч Братского кубка с «Динамо», который пройдёт сегодня, 8 июля, на «ВЭБ-Арене».
В заявке на игру не оказалось полузащитника Хесуса Медины. Ранее появилась информация, что парагваец перейдёт в «Спартак».
У Марио контракт давно расторгнут был! Ты не прав оказался!!!
У Марио контракт давно расторгнут был! Ты не прав оказался!!!
«К вопросу о Медине.........Анхель Ди Мария, когда обсуждался его переход в «Барселону», тогда еще к Месси. И его, конечно, спрашивали, Анхель, опомнись, ты же играл за «Реал». И Анхель ответил очень просто: «Я из Росарио, и я воспитанник „Росарио Сентраль“. Вот за „Ньюэллс Олд Бойс“ я играть не стану, а всё остальное — работа»
«К вопросу о Медине.........Анхель Ди Мария, когда обсуждался его переход в «Барселону», тогда еще к Месси. И его, конечно, спрашивали, Анхель, опомнись, ты же играл за «Реал». И Анхель ответил очень просто: «Я из Росарио, и я воспитанник „Росарио Сентраль“. Вот за „Ньюэллс Олд Бойс“ я играть не стану, а всё остальное — работа»
Для вас продажа Медины выгодная сделка. А выгодна ли она окажется для нас – покажет время. Есть сомнения на этот счёт.
Для вас продажа Медины выгодная сделка. А выгодна ли она окажется для нас – покажет время. Есть сомнения на этот счёт.
Осталось официально объявить об этом. Федотов в последнем интервью косвенно это подтвердил. Так что прямой трансфер из цска в Спартак - произошёл. Я сам в шоке!
Осталось официально объявить об этом. Федотов в последнем интервью косвенно это подтвердил. Так что прямой трансфер из цска в Спартак - произошёл. Я сам в шоке!
Выходит, 2-е место должны отдать Спартаку, а не цска теперь. Я не против ))))
Выходит, 2-е место должны отдать Спартаку, а не цска теперь. Я не против ))))
А то некоторые как дед до сих пор думают, что он в ЦСКА на контракте... Ну тогда наверное на второй тайм выйдет.
А то некоторые как дед до сих пор думают, что он в ЦСКА на контракте... Ну тогда наверное на второй тайм выйдет.
Руководство ЦСКА некрасиво поступает!!!
Руководство ЦСКА некрасиво поступает!!!