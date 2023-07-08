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Медина не попал в заявку ЦСКА на первый матч Братского кубка с «Динамо»

вчера, 12:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 5Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

ЦСКА объявил состав на первый матч Братского кубка с «Динамо», который пройдёт сегодня, 8 июля, на «ВЭБ-Арене».

В заявке на игру не оказалось полузащитника Хесуса Медины. Ранее появилась информация, что парагваец перейдёт в «Спартак».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:18
Ты кстати перед Зенитом извинился, за несправедливые обвинения?
У Марио контракт давно расторгнут был! Ты не прав оказался!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:55
Медина не попал,ЦСКА-попал...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:38
Василий Уткин
«К вопросу о Медине.........Анхель Ди Мария, когда обсуждался его переход в «Барселону», тогда еще к Месси. И его, конечно, спрашивали, Анхель, опомнись, ты же играл за «Реал». И Анхель ответил очень просто: «Я из Росарио, и я воспитанник „Росарио Сентраль“. Вот за „Ньюэллс Олд Бойс“ я играть не стану, а всё остальное — работа»
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 15:37
И оказался он за бортом.... посмотрим где он всплывет.
nm9ad7xqmdd7
nm9ad7xqmdd7
вчера в 15:10
Главное, чтобы Заболотный попал.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:53, ред.
Ну вот, я в очередной раз оказался прав. А источники, которые писали о переходе Медины в Спартак не подвели. Выходит, не всегда стоит ждать официальную информацию, если какие-то события вот-вот произойдут.

Для вас продажа Медины выгодная сделка. А выгодна ли она окажется для нас – покажет время. Есть сомнения на этот счёт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:14
Позитивный момннт в том, что он пришел бесплатно, а уходит за 7,5 млн. Всё таки деньги вещь нужная. Пусть играет
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:57
Не попал в заявку - "Значит не брат он им....")))
YVG
YVG
вчера в 13:47, ред.
Неужели и Медина решил поиграть в футбол
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:46
Так Медина одной ногой в Спартаке уже.
Осталось официально объявить об этом. Федотов в последнем интервью косвенно это подтвердил. Так что прямой трансфер из цска в Спартак - произошёл. Я сам в шоке!
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:45
Значит голы и передачи Медины тоже не считаются?
Выходит, 2-е место должны отдать Спартаку, а не цска теперь. Я не против ))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:31
Нет ни первого, ни второго, даже нет Сейду Думбия. А вот он как раз и сыграет за ЦСКА. Только ради этого посмотри матч. Приятного просмотра.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:23
Его имя стёрли из состава...футболки сожгли...кадры его игры удалены из видеоотчетов
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:19
Капитан команды Марио Фернандес. Тренер Ивица Олич, помощник тренера Тошич
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:05
Байкал-38Байкал-38 30 / 266 Это уже неинтересно. Говорят после того как Балтика поизмывалась над паровозами, срочно связались с Игнашевичем, напомнили ему ЖД прошлое и хотят выгнать Галактионова и пригласить Игнаша. Вот это бомба, а ты какую то пыль старую достал.
sova147
sova147
вчера в 13:01
Значит Федотов воспитывает.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:01
Против воли держать не надо. Больше денег дали, пусть уходит. Если не отпустит играть не будет - будет дурака валять.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:42
Там нигде Марио Фернандес не мелькал в составе ЦСКА?
А то некоторые как дед до сих пор думают, что он в ЦСКА на контракте... Ну тогда наверное на второй тайм выйдет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:35
А что даже прощального матча у Медины не будет и пожелании добиться всего, что не добился в ЦСКА?
Руководство ЦСКА некрасиво поступает!!!
Ванечка
Ванечка
вчера в 12:35
Нужно смотреть состав Спартака на ближайший матч...:)))
makkie
makkie
вчера в 12:34
Логично, Медина же уходить собрался.
Futurista
Futurista
вчера в 12:32
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:29
Наверное уже собрал чемоданы и переезжает на базу в Тарасовку.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:28
Вот это номер будет...)
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