Медина не попал в заявку ЦСКА на первый матч Братского кубка с «Динамо»

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вчера, 12:26

ЦСКА объявил состав на первый матч Братского кубка с «Динамо», который пройдёт сегодня, 8 июля, на « ВЭБ -Арене».

В заявке на игру не оказалось полузащитника . Ранее появилась информация, что парагваец перейдёт в «Спартак».