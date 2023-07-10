Лишь один клуб готов заплатить за Лукаку сумму, которую запрашивает «Челси»

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вчера, 16:53

Будущее нападающего «Челси» остается под вопросом.

По данным источника, только «Аль-Хиляль» готов заплатить за трансфер бельгийца 40 млн евро, которые запрашивает лондонский клуб.

Саудовская команда предлагает Лукаку контракт на 3 года, по которому он может заработать 90 млн долларов.