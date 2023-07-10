Лишь один клуб готов заплатить за Лукаку сумму, которую запрашивает «Челси»

Будущее нападающего «Челси» Ромелу Лукаку остается под вопросом.
По данным источника, только «Аль-Хиляль» готов заплатить за трансфер бельгийца 40 млн евро, которые запрашивает лондонский клуб.
Саудовская команда предлагает Лукаку контракт на 3 года, по которому он может заработать 90 млн долларов.
ну просыпались и ладно
поднимут конечно уровень футбола в стране, спору нет
но относительно пендосских соидиненнных штатоф они будут проигрывать все равно в плане внимания
трудно запоминать имена их игроков обычному европейцу, в сша же ситуация иная и спорт умеют подать правильно
нравится кому то или нет, но МЛС будет в топ-5 лигах Мира лет через 10 уже
ну просыпались и ладно
поднимут конечно уровень футбола в стране, спору нет
но относительно пендосских соидиненнных штатоф они будут проигрывать все равно в плане внимания
трудно запоминать имена их игроков обычному европейцу, в сша же ситуация иная и спорт умеют подать правильно
нравится кому то или нет, но МЛС будет в топ-5 лигах Мира лет через 10 уже