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Лишь один клуб готов заплатить за Лукаку сумму, которую запрашивает «Челси»

вчера, 16:53

Будущее нападающего «Челси» Ромелу Лукаку остается под вопросом.

По данным источника, только «Аль-Хиляль» готов заплатить за трансфер бельгийца 40 млн евро, которые запрашивает лондонский клуб.

Саудовская команда предлагает Лукаку контракт на 3 года, по которому он может заработать 90 млн долларов.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 18:32
40 миллионов + аренда в интере немного денег отбила,ну да потерял Челси 50 миллионов на этом полене,но лучше продать сейчас за 40,чем он будет скамейку полировать.
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:35
Кто бы сомневался, опять аравия
FenixSL
FenixSL ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:27
ну может на фоне хейта и захочется свалить туда где не будут вспоминать)
а вообще, жаль его
Лакака игрок то хороший, без шуток)
ДСА
ДСА
вчера в 17:23
Бельгийская обезьянка должна клюнуть на такую приманку.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:17
Деньги хорошие предлогают и клубу, и игроку. В Европе ему точно ни кто не будут платить тридцатку лямов за сезон! Мне вот больше интересно, поедит ли Лукаку за большими деньгами или поиграет еще в европе. Ему только 30 лет, и в той же самой Серии А он спокойно еще может поиграть лет 5, но деньги решают многое, и желание заработать огромные деньги может перевесить, и он так же отправится покорять Ближний Восток. Аль-Хиляль вполне хороший клуб по меркам Саудовской Аравии, они уже подписали Калиду Кулибали и Рубена Невеша, так что Ромелу будет не скучно
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:09, ред.
для них деньги, как для нас семечки
ну просыпались и ладно

поднимут конечно уровень футбола в стране, спору нет
но относительно пендосских соидиненнных штатоф они будут проигрывать все равно в плане внимания
трудно запоминать имена их игроков обычному европейцу, в сша же ситуация иная и спорт умеют подать правильно
нравится кому то или нет, но МЛС будет в топ-5 лигах Мира лет через 10 уже
Гость
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