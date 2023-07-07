ПСЖ обвинил Мбаппе в обмане, а Килиан сбежал в Африку. Пора завершать трансферную сагу

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вчера, 22:29

Килиан в Камеруне, но жара осталась в Париже.

Мбаппе испортил себе репутацию

Увы, ведь игрок невероятно крутой. Как бы ни разошлось, вплоть до продления контракта с ПСЖ на год и трансфера в «Реал» за 200 млн евро через сезон, Килиан уже испортил себе репутацию. Президент парижан заговорил, подтвердил инсайды Фабрицио Романо. Мбаппе устно обещал ПСЖ , что не уйдет бесплатно, ведь в него вложили очень много денег, но не получили победный финал Лиги чемпионов.

ПСЖ не может отдать Мбаппе «Реалу» через год бесплатно. Им выгоднее найти французу клуб сейчас, получив компенсацию. Но кто сказал, что она будет 200 млн евро? Остался год по контракту, будут торговаться. Но, если верить главному изданию Франции, Килиан продолжает ломать комедию. Удивился заявлению Аль-Хелаифи и публичному ультиматуму – трансфер или новый контракт этим летом.

Мбаппе якобы рассказывает близким, что никогда не обещал шейхам уйти с компенсацией. Но есть загвоздка. Когда француз использовал Переса год назад, то держал в руках футболку с надписью «2025». Это позже узнали, что хитрый Килиан включил в контракт с ПСЖ пункт о сокращении сделки на год. Но вряд ли шейхи врут, год назад Мбаппе обещал им или трансфер за большие деньги, или игру до 2025-го.

Арабы чувствуют себя обманутыми. Озолотили Месси, а ему не нравилось в ПСЖ . Взяли Луиса Энрике, чтобы нянчился с Неймаром, которого некуда приткнуть из-за постоянных травм и высоченного оклада. А Мбаппе в конце июля ждут 40 миллионов евро «бонуса за лояльность». Заявление Мбаппе, что он «доработает контракт до конца», если речь о лете 2024 года – настоящий плевок в лицо шейхам.

У «Реала» нет денег на трансфер

Нужна большая компенсация для ПСЖ и 240 миллионов евро Мбаппе. Килиан хочет получить в новом клубе примерно такие условия оплаты, как в Париже. У Переса после реконструкции «Сантьяго Бернабеу» нет этих денег, надо залезать в большие долги. Также подписали Беллингема и не перевели всех легенд в Саудовскую Аравию за дикие деньги. Обязательств у «Реала» много, а доходы без победы в Лиге чемпионов не выросли.

Этим летом переход Мбаппе возможен, но только если в ПСЖ пойдут навстречу. Килиан готов к шантажу, планирует начать подготовку с командой Энрике. Это попытка помочь Пересу на торгах? От поведения нападающего веет скрытыми мотивами. А вот если упрямо останется, хотя ПСЖ выставит его на трансфер в августе, то это скандал внутри команды. Такое развитие событий невыгодно Луису Энрике, ведь ему надо набирать свой состав.

Мбаппе четко сказал, что не остается дольше, чем на год. Зачем испанцу тратить сезон, когда Килиан будет перетаскивать одеяло на себя, как привык и любит, а потом строить атаку без него с нуля? У ПСЖ свои трансферные планы, у них впереди непростые испытания. Продажа Мбаппе открывает дорогу к серии крутых сделок. А если Килиан остается, то это ходячая проблема.

В АПЛ рассчитывают на злость шейхов

Если МЮ перейдет катарскому шейху, то заберут Мбаппе. Но Глейзеры давно доказали собственную оторванность от мира, с ними крайне сложно торговаться. Сделка может сорваться в любой момент. «Ливерпуль» благодаря генеральному спортивному спонсору не прочь заполучить Мбаппе. Этот трансфер выгоден для бизнеса американцев. Но зачем Клоппу, у которого были конфликты с Салахом и Мане, сложный персонаж?

Немец подумает дважды. Также «Ливерпуль» уже потратился, Собослаи – очень дорогой новичок. Возможно, у «красных» нет сотен миллионов евро для сделки с ПСЖ и Мбаппе. А сегодня предсказуемо появился слух об «Арсенале». Похоже, представители Килиана хотят его очеловечить. Выдумали историю, что французу нравится футбол Артеты, в Англии хотел бы играть именно за «канониров». Охотно не верим.

Мбаппе хотел и хочет в «Реал», как сказал Гвардиола. Килиан не фанат Анри, не планирует взять его номер в «Арсенале» и вытащить клуб из Лондона на первое место в АПЛ . Конечно, если шейхи распсихуются и отдадут нападающего со скидкой именно Микелю, бывшему игроку ПСЖ , то британцы с радостью провернут один из самых шокирующих трансферов в истории. Но на данный момент сильнее верится в другой исход.

Килиану пора ставить точку в нудной саге

Мбаппе утомил почтенную публику, о нем плохо отзываются фанаты футбола на разных языках. Сколько можно тянуть? Килиан плохой актер. Он родную бабушку в Камеруне обнял, как чужую, не уделил даже тридцати секунд внимания. Видно, что от скромности молодой человек не умрет. Даже черные очки не снял, встретив впервые за много месяцев близкую родственницу, маму отца.

Килиан рано перенял у Роналду привычку на всех обижаться. Молодой футболист после большого успеха пять лет назад – победы на чемпионате мира, не вырос как личность. Мбаппе рискует запомниться любителем огромных денег, который не думает о футболе. Обратите внимание, что назвал ложью слух, что хочет в «Реал». То есть даже в таких условиях торгуется со всеми и конкретно с Пересом.

Кто больше заплатит – тот заберет нападающего. Грустная тягучая история. Когда игрок думает о футболе, то нет грязных саг, где даже у шейхов сдали нервы, раз публично заявили, что Килиан их обманул. Теперь есть только один выход из ситуации – трансфер футболиста этим летом. Парижанам без разницы пункт назначения, хоть в «Баварию», где много французов. Пусть другие с ним мучаются.