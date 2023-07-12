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Губернатор Самарской области доволен доходами «Крыльев Советов»

вчера, 09:14

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о бюджете «Крыльев Советов» на новый сезон.

Поставленные задачи менеджменту «Крыльев» – качественно работать в условиях существующего бюджета, при этом увеличивать доходную часть. «Крылья» эффективно ведут коммерческую деятельность, доходы клуба год от года растут. Здесь работа клубом проводится большая и успешная.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:33
Посмотрим как это отразится, в этом году, на турнирной таблице.
В Англии босс Челси доволен как идут коммерческие дела в клубе....))
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 10:50
Доходы то может и хорошие, но как бы не вылететь в предстоящем сезоне. За последние годы много сильных игроков отдали
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:14
С таким успехом, скоро и сказки конец.
Иссякнет скоро богатство.
LOpp
LOpp
вчера в 09:42
Крылья хорошо игроков продают, в этом плане пожалуй лучшие в РПЛ
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 09:26
Молодцы Самарцы. Бюджет у них скромный и его увеличивать очень сложно.
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