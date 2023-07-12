Губернатор Самарской области доволен доходами «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о бюджете «Крыльев Советов» на новый сезон.

Поставленные задачи менеджменту «Крыльев» – качественно работать в условиях существующего бюджета, при этом увеличивать доходную часть. «Крылья» эффективно ведут коммерческую деятельность, доходы клуба год от года растут. Здесь работа клубом проводится большая и успешная.