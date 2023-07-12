У Суперкубка в этом году могут быть рекордные коммерческие сборы

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сегодня, 00:59

РФС может заработать более 200 млн рублей на Суперкубке России.

По информации источника, доходы превысят прошлогодние. В этом году у Суперкубка впервые будет официальный спонсор шоу-программы, который заплатит спонсорский взнос и организует интеграцию в программу выступлений артистов. В Казань прибудут Тося Чайкина, DJ Smash, «Ленинград» и «Монгол Шуудан». Также будут другие спонсоры, что в совокупности позволит рассчитывать на рекордные коммерческие сборы.