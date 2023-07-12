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У Суперкубка в этом году могут быть рекордные коммерческие сборы

сегодня, 00:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА15.07.2023 в 17:00 Не начался

РФС может заработать более 200 млн рублей на Суперкубке России.

По информации источника, доходы превысят прошлогодние. В этом году у Суперкубка впервые будет официальный спонсор шоу-программы, который заплатит спонсорский взнос и организует интеграцию в программу выступлений артистов. В Казань прибудут Тося Чайкина, DJ Smash, «Ленинград» и «Монгол Шуудан». Также будут другие спонсоры, что в совокупности позволит рассчитывать на рекордные коммерческие сборы.

В матче за трофей встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене», начало — в 17:00 по московскому времени.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 08:24
Из футбольного матча, за супер кубок, из спортивного зрелища, сделают музыкальное шоу.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:00
Интересно, кто это такие? Ленинград только знаю. Хорошо, что меня там не будет.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:38
И сразу на запах денег начали подтягиваться Тося, Смэш, Монгол , Шнур и другие заинтересованные лица...)
shlomo
shlomo
сегодня в 07:17
Посмотрим на что будут потрачены деньги уже РФСом
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:30
Зрелище должно приносить прибыль
Bastardo
Bastardo
сегодня в 06:07
На фоне фануйди даже сборы с матчей фнл будут рекордными
Köln
Köln
сегодня в 05:55
Только сборы, только коммерческие.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:36
Радует, что Зенит и Ленинград в этом участвуют...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:15
Ничего удивительного.
Прошлые годы ковид , ввдение Fan ID.
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