Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 2 2023/2024

«Сошо» может быть объявлен банкротом

вчера, 13:06

«Сошо» может оказаться банкротом в связи с серьезными финансовыми трудностями.

Спастись коллектив сможет лишь в том случае, если за 10 дней найдется покупатель, готовый вложить 8 миллионов евро. Это бы подтвердило участие команды в третьем дивизионе. Отмечается, что апелляция клуба из Монбельяра на решение о понижении команды до класса лиги Насьональ 1 в DNCG (комиссия по лицензированию — прим. ред.) будет отклонена. Вердикт огласят сегодня.

У «Сошо» также будут трудности с представлением достаточного бюджета для уровня Насьональ 1 — у коллектива есть несколько дней для этого. Иначе клуб будет объявлен банкротом и отправлен в любительскую лигу Франции Насьональ 3.

Акциями клуба владеет китайская фирма Nenking, она не станет выплачивать дефицит в бюджет клуба. Корпорация столкнулась с трудностями на рынке недвижимости, она не сможет вернуть «Сошо» потерянные деньги.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:02
В Сошо скорее всего сложилась классическая ситуация - " семеро с ложкой , один с Сошкой"...)
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:47
Зачем арабы купили Псж. Вот бесплатный клуб с возможностью не меньше Псж
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 16:53
С этим не всё так просто. Не все клубы интересны им.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 15:16
Аль-Сошо
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:15
Эта ситуация давно уже была предсказана и заготовлена прощальная фраза "на поСОШОк".
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 14:05
всего делов-то, отдать Сошо шейху, вот вам новый Сити
marut
marut
вчера в 13:51
А ведь смешная сумма для современного футбола. Многие игроки получают больше, чем сейчас стоит этот французский клуб с историей.... жаль будет если до своего 100 летия не дотянут 5 лет...
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