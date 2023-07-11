«Сошо» может быть объявлен банкротом

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вчера, 13:06

«Сошо» может оказаться банкротом в связи с серьезными финансовыми трудностями.

Спастись коллектив сможет лишь в том случае, если за 10 дней найдется покупатель, готовый вложить 8 миллионов евро. Это бы подтвердило участие команды в третьем дивизионе. Отмечается, что апелляция клуба из Монбельяра на решение о понижении команды до класса лиги Насьональ 1 в DNCG (комиссия по лицензированию — прим. ред.) будет отклонена. Вердикт огласят сегодня.

У «Сошо» также будут трудности с представлением достаточного бюджета для уровня Насьональ 1 — у коллектива есть несколько дней для этого. Иначе клуб будет объявлен банкротом и отправлен в любительскую лигу Франции Насьональ 3.

Акциями клуба владеет китайская фирма Nenking, она не станет выплачивать дефицит в бюджет клуба. Корпорация столкнулась с трудностями на рынке недвижимости, она не сможет вернуть «Сошо» потерянные деньги.