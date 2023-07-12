Стало известно, почему Клаудиньо и Малком не приняли участие в ЧМ-2022

Директор по развитию Бразильской конфедерации футбола Жуниньо Паулиста рассказал, почему в заявку национальной команды на ЧМ-2022 не вошли игроки «Зенита» — полузащитник Клаудиньо и нападающий Малком.
Всё началось ещё в сентябре 2021 года, когда клуб из Санкт-Петербурга отзаявил футболистов из сборной, чтобы они приняли участие в матчах Лиги чемпионов.
Скажу за себя: мне не понравилось их отношение. Я сказал им об этом. Понимаю ситуацию, но я говорил с ними и их менеджером.
Руководители («Зенита») очень давили, они очень жёстко вели себя по отношению к двум спортсменам, даже (в некотором смысле) в бесчеловечной форме, угрожая расторжением контракта. На них оказывалось большое давление, но я был расстроен решением отказаться от вызова в сборную.
Далее. Огромная честь для любого футболиста даже пребывание в сборной на лавке на ЧМ. И Газпром лишил их этого ? Ради чего? Ради ЛЧ, или своих амбиций ?
Вам же человек вроде все аргументированно изложил, а вы увиливаете. Жаль
Далее. Огромная честь для любого футболиста даже пребывание в сборной на лавке на ЧМ. И Газпром лишил их этого ? Ради чего? Ради ЛЧ, или своих амбиций ?
Вам же человек вроде все аргументированно изложил, а вы увиливаете. Жаль