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Стало известно, почему Клаудиньо и Малком не приняли участие в ЧМ-2022

вчера, 17:37

Директор по развитию Бразильской конфедерации футбола Жуниньо Паулиста рассказал, почему в заявку национальной команды на ЧМ-2022 не вошли игроки «Зенита» — полузащитник Клаудиньо и нападающий Малком.

Всё началось ещё в сентябре 2021 года, когда клуб из Санкт-Петербурга отзаявил футболистов из сборной, чтобы они приняли участие в матчах Лиги чемпионов.

Скажу за себя: мне не понравилось их отношение. Я сказал им об этом. Понимаю ситуацию, но я говорил с ними и их менеджером.

Руководители («Зенита») очень давили, они очень жёстко вели себя по отношению к двум спортсменам, даже (в некотором смысле) в бесчеловечной форме, угрожая расторжением контракта. На них оказывалось большое давление, но я был расстроен решением отказаться от вызова в сборную.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 09:03
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:42
    трудная жизнь у бразильских лидеров российского футбола !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ВаняLOVE (раскрыть)
    сегодня в 07:22, ред.
      Catenaccio_86
      Catenaccio_86
      вчера в 22:29
      Они в любом случае не попали бы в окончательную заявку, не тот уровень.
      Catenaccio_86
      Catenaccio_86 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 22:28
      Даже Брюгге с Зальцбургом умудряются выходить из группы, в то время как зенитушка с более дорогим составом только позорится.
      ВаняLOVE
      ВаняLOVE ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 22:14, ред.
      Остались вопросы. А начинающий и неопытный тренер, у которого одни провалы в ЛЧ с составом, сопоставимым с Лацио и тем более Мальме, это кто, если не секрет? Уж не лучший ли тренер по версии Газпром Медиа некто Богданыч?

      Далее. Огромная честь для любого футболиста даже пребывание в сборной на лавке на ЧМ. И Газпром лишил их этого ? Ради чего? Ради ЛЧ, или своих амбиций ?

      Вам же человек вроде все аргументированно изложил, а вы увиливаете. Жаль
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 21:22
      Какие успехи в ЛЧ изначально с командой с игроками на 150 млн из не очень конкурентной лиги???
      И по сути с начинающим неопытным тренером...
      Вы же не первый день вы экспертах....должны понимать что ребята приходили и будут приходить не за "Золотым Мячом" и всеевропейским и всемировым признанием....
      Знали на что шли...думают при немыслимых коврижках никто не посягнёт на их личные амбиции в сборной и задвинут клубные интересы на второй план ??
      Навряд ли....
      Неглупые ребята...всё они знают всё понимают....
      Тот же Халк не всегда вызывался в сборную...проведя 9 лет в РПЛ и Китае....хотя я уверен что он был достоин более яркой карьеры в сборной...
      pomor45
      pomor45
      вчера в 21:17
      Может стоило бы выслушать обвиняемых в насилии над игроками?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 20:17
      Любой достойный профессиональный футболист считает за огромную честь представлять свою страну на ЧМ. К сожалению дельцы Газпрома не в курсе, что такое честь и мечта футболиста. А жаль. Осталось только уточнить а грандиозного успеха в ЛЧ Зенит с ними добился? Я просто в силу возраста забыл. Кто напомнит.? Успехи Зенита в ЛЧ в предыдущие годы у меня в памяти, а вот 22 год выскочил
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 19:16
      Очень стыдно, и ведь то норма
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 19:09
      Кто музон заказывает?
      Тот и танцует...
      морозз
      морозз
      вчера в 18:34
      Дон Миллер это вам не Дон Корлеоне…вендетта по Русски страшит весь Мир!
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 18:33
      "Зениту" эти игроки были нужны для участия в ЛЧ, и руководство команды, отзаявившее футболистов из сборной, понять можно. Бразильская конфедерация футбола решила, что без Малкома и Клаудиньо сборная вполне может обойтись, и отказалась от их услуг. И их тоже понять можно.
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      вчера в 18:17, ред.
      ВСё началось тогда,когда нога дона Кристобаля Колоно ступила на землю Вест-Индии.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 18:06
      Потому что Россия не участвовала на ЧМ 2022
      Giallorossi
      Giallorossi
      вчера в 17:56
      По тому что не дотягивают до уровня сборной Бразилии.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      вчера в 17:47, ред.
      Любой профессиональный футболист так или иначе является "продавцом своего таланта"....

      Упрекать кого то из тех кто в своё время отправился в Китай...нынче в Саудовскую Аравию...или же в Зенит - можно только от предвзятости....

      По-мне так каждый сам решает где ему лучше и комфортной проводить часть своей жизни...
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 17:43
      Вот так вот сидеть и клевать бабло в " золотой "клетке...)...продали свои таланты
      Гость
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