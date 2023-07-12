Стало известно, почему Клаудиньо и Малком не приняли участие в ЧМ-2022

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вчера, 17:37

Директор по развитию Бразильской конфедерации футбола Жуниньо Паулиста рассказал, почему в заявку национальной команды на ЧМ -2022 не вошли игроки «Зенита» — полузащитник и нападающий .

Всё началось ещё в сентябре 2021 года, когда клуб из Санкт-Петербурга отзаявил футболистов из сборной, чтобы они приняли участие в матчах Лиги чемпионов.