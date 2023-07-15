«Зенит» побил рекорд ЦСКА по количеству завоёванных Суперкубков России

«Зенит» обыграл ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России.
Таким образом, питерский клуб побил рекорд «армейцев» по числу побед в этом турнире. Теперь у «Зенита» 8 Суперкубков России, а у ЦСКА — 7.
«Зенит» обыграл ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России.
Таким образом, питерский клуб побил рекорд «армейцев» по числу побед в этом турнире. Теперь у «Зенита» 8 Суперкубков России, а у ЦСКА — 7.
Игорь выдал две передачи под удар, но Федя и Антон промешкали. Кержаков оба тайма работал в поте лица тащил 3 казалось бы мёртвые удары. Он лучший игрок матча.
Если Кубок имени Акинфеева, то Супер Кубок имени Кержакова.
Игорь выдал две передачи под удар, но Федя и Антон промешкали. Кержаков оба тайма работал в поте лица тащил 3 казалось бы мёртвые удары. Он лучший игрок матча.
Если Кубок имени Акинфеева, то Супер Кубок имени Кержакова.