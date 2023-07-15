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«Зенит» побил рекорд ЦСКА по количеству завоёванных Суперкубков России

вчера, 19:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

«Зенит» обыграл ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России.

Таким образом, питерский клуб побил рекорд «армейцев» по числу побед в этом турнире. Теперь у «Зенита» 8 Суперкубков России, а у ЦСКА — 7.

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Все комментарии
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:30
Ура))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:04
Исполнением штрафного.
Теперь и от этого будет отлучен)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:38
Чем он это себе обеспечил?
drug01
drug01 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:33
Жаль что не повезло, но игрой Цска доволен!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:05, ред.
Бразильское нападение Зенита за всю игру максимум дважды заставило потрудиться вратаря ЦСКА.

Игорь выдал две передачи под удар, но Федя и Антон промешкали. Кержаков оба тайма работал в поте лица тащил 3 казалось бы мёртвые удары. Он лучший игрок матча.

Если Кубок имени Акинфеева, то Супер Кубок имени Кержакова.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:46
Слишком много денег на это потрачено
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:44
Интересно, что это случилось в очном споре.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:37
Сергеев, Сергеев....
Обеспечил себе прописку на лавке....
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