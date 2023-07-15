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«Зенит» стал самым титулованным клубом России

вчера, 20:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

«Зенит» обыграл ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России.

Победа над «армейцами» в матче за Суперкубок страны позволила «сине-бело-голубым» стать единоличными лидерами по числу выигранных трофеев в российской истории.

В общей сложности «Зенит» завоевал 22 национальных трофея с 1992 года: 9 чемпионств, 4 национальных Кубка, Кубок Премьер-Лиги и 8 Суперкубков России. На втором месте по этому показателю находится ЦСКА (21), а на третьем — «Спартак» (15).

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 00:01, ред.
Странный подсчет от автора. Он посчитал только 9 чемпионств Зенита, а руководство Зенита посчитали и чемпионство СССР 1984 года, что бы стало 10 чемпионств, что бы нарисовать вторую звезду на эмблеме.

Так для правдоподобности кто самый титулованный клуб смотрим статистику ниже.

Спартак
СССР - Россия
Чемпион - 22 и 4 звезды на эмблеме
Кубок СССР-Россия - 14
Суперкубок России - 1
Итого - 37 трофеев

ЦСКА
СССР-Россия
Чемпион - 13 и могут нарисовать 2 звезды
Кубок СССР-Россия - 13
Суперкубок России - 7
Кубок УЕФА - 1
Итого - 34 трофея

Зенит
СССР-Россия
Чемпион - 10 и 2 звезды на эмблеме
Кубок СССР-России - 5
Суперкубок России - 8
Кубок премьер Лиги - 1
Кубок УЕФА - 1
Суперкубок УЕФА - 1
Итого - 26 трофеев
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 23:20
Гегемония всегда когда-нибудь заканчивается. Время по местам всё и всех расставит. Сейчас так, а завтра... кто его знает. Всем удачи!
Maikl322
Maikl322
вчера в 23:17
Не удивительно
Naherger
Naherger
вчера в 22:17
К этому их и вели все эти годы,чего уж там.
Red blu
Red blu
вчера в 21:33
Если откинуть Суперкубки России и прочие вторичные трофеи, то на данный момент:
У Зенита 9 чемпионств, 4 Кубка России и 2 ЕК - 15 титулов.
У ЦСКА 6 чемпионств, 8 Кубков России и 1 ЕК - 15 титулов
У Спартака 10 чемпионств и 4 Кубка России - 14 титулов
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 21:03
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 20:47, ред.
    Мои Поздравления жителям Петербурга !!! Сегодня решалось кто возьмёт 8-й Суперкубок Зенит или ЦСКА, Зенит оказался сильнее
    Гость
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