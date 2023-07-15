«Зенит» стал самым титулованным клубом России

«Зенит» обыграл ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России.
Победа над «армейцами» в матче за Суперкубок страны позволила «сине-бело-голубым» стать единоличными лидерами по числу выигранных трофеев в российской истории.
В общей сложности «Зенит» завоевал 22 национальных трофея с 1992 года: 9 чемпионств, 4 национальных Кубка, Кубок Премьер-Лиги и 8 Суперкубков России. На втором месте по этому показателю находится ЦСКА (21), а на третьем — «Спартак» (15).
Так для правдоподобности кто самый титулованный клуб смотрим статистику ниже.
Спартак
СССР - Россия
Чемпион - 22 и 4 звезды на эмблеме
Кубок СССР-Россия - 14
Суперкубок России - 1
Итого - 37 трофеев
ЦСКА
СССР-Россия
Чемпион - 13 и могут нарисовать 2 звезды
Кубок СССР-Россия - 13
Суперкубок России - 7
Кубок УЕФА - 1
Итого - 34 трофея
Зенит
СССР-Россия
Чемпион - 10 и 2 звезды на эмблеме
Кубок СССР-России - 5
Суперкубок России - 8
Кубок премьер Лиги - 1
Кубок УЕФА - 1
Суперкубок УЕФА - 1
Итого - 26 трофеев
Так для правдоподобности кто самый титулованный клуб смотрим статистику ниже.
Спартак
СССР - Россия
Чемпион - 22 и 4 звезды на эмблеме
Кубок СССР-Россия - 14
Суперкубок России - 1
Итого - 37 трофеев
ЦСКА
СССР-Россия
Чемпион - 13 и могут нарисовать 2 звезды
Кубок СССР-Россия - 13
Суперкубок России - 7
Кубок УЕФА - 1
Итого - 34 трофея
Зенит
СССР-Россия
Чемпион - 10 и 2 звезды на эмблеме
Кубок СССР-России - 5
Суперкубок России - 8
Кубок премьер Лиги - 1
Кубок УЕФА - 1
Суперкубок УЕФА - 1
Итого - 26 трофеев
У Зенита 9 чемпионств, 4 Кубка России и 2 ЕК - 15 титулов.
У ЦСКА 6 чемпионств, 8 Кубков России и 1 ЕК - 15 титулов
У Спартака 10 чемпионств и 4 Кубка России - 14 титулов
У Зенита 9 чемпионств, 4 Кубка России и 2 ЕК - 15 титулов.
У ЦСКА 6 чемпионств, 8 Кубков России и 1 ЕК - 15 титулов
У Спартака 10 чемпионств и 4 Кубка России - 14 титулов