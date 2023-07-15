«Зенит» стал самым титулованным клубом России

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вчера, 20:45

«Зенит» обыграл ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России.

Победа над «армейцами» в матче за Суперкубок страны позволила «сине-бело-голубым» стать единоличными лидерами по числу выигранных трофеев в российской истории.