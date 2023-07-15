Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Суперкубок 2023

Акинфеев проиграл вторую серию пенальти в своей карьере

вчера, 20:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти в матче за Суперкубок России.

Таким образом, вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев проиграл вторую серию одиннадцатиметровых в своей профессиональной карьере.

Первый раз Акинфеев проиграл серию пенальти на чемпионате мира 2018 году в составе сборной России против сборной Хорватии в 1/4 финала.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Семак стал рекордсменом по числу побед в качестве тренера «Зенита»
Вчера, 21:41 Фото
«Зенит» стал самым титулованным клубом России
Вчера, 20:45
Семак стал рекордсменом по числу побед в Суперкубке России среди тренеров
Вчера, 19:52
«Зенит» побил рекорд ЦСКА по количеству завоёванных Суперкубков России
Вчера, 19:36
Мбаппе, Месси и Неймар стали лучшей атакующей тройкой сезона в топ-5
01 июля Фото
Защитник «Динамо» Сазонов забил Португалии на молодёжном Евро
21 июня
Сортировать
Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:28
Вторую серию в карьере проиграл из скольки серий?
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:21
Если бы не Марио то этих пенальти не было.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:07
Согласен с Вами, игроки Зенита были более умелыми в пробитии пенальти.
Ермаков ( молодой ещё, зря доверили ему), а вот Гайича учить надо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:02
Так для этого и привезли...пусть хоть в концовке карьеры пенальти бить научится..))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:57
Ну, как-бы серия пенальти - вратарская тема. Полевые бьют по 1 разу, а киперы стоят и 5 раз, и больше.
Но Фернандесу тот удар я не прощу. Тупо мимо ворот пробил, вратарю даже ловить не пришлось...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:35
Акинфеев то при чём....
Он и с хорватами тащил...и сегодня ловил....
А то что Смолов,Фернандес 5 лет назад....что сегодня Ермаков и Гайич не забвают - вины Акинфеева нет.....
t7jb63zdwpja
t7jb63zdwpja
вчера в 20:32
Лучше бы у него сегодня была первая серия проигранная
sova147
sova147
вчера в 20:31
Всё бывает но он итак молодец!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 