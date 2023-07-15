Акинфеев проиграл вторую серию пенальти в своей карьере

«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти в матче за Суперкубок России.
Таким образом, вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев проиграл вторую серию одиннадцатиметровых в своей профессиональной карьере.
Первый раз Акинфеев проиграл серию пенальти на чемпионате мира 2018 году в составе сборной России против сборной Хорватии в 1/4 финала.
Ермаков ( молодой ещё, зря доверили ему), а вот Гайича учить надо.
Ермаков ( молодой ещё, зря доверили ему), а вот Гайича учить надо.
Но Фернандесу тот удар я не прощу. Тупо мимо ворот пробил, вратарю даже ловить не пришлось...
Но Фернандесу тот удар я не прощу. Тупо мимо ворот пробил, вратарю даже ловить не пришлось...
Он и с хорватами тащил...и сегодня ловил....
А то что Смолов,Фернандес 5 лет назад....что сегодня Ермаков и Гайич не забвают - вины Акинфеева нет.....
Он и с хорватами тащил...и сегодня ловил....
А то что Смолов,Фернандес 5 лет назад....что сегодня Ермаков и Гайич не забвают - вины Акинфеева нет.....