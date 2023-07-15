Акинфеев проиграл вторую серию пенальти в своей карьере

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вчера, 20:24

«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти в матче за Суперкубок России.

Таким образом, вратарь «армейцев» проиграл вторую серию одиннадцатиметровых в своей профессиональной карьере.

Первый раз Акинфеев проиграл серию пенальти на чемпионате мира 2018 году в составе сборной России против сборной Хорватии в 1/4 финала.