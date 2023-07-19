В «Интер Майами» подтвердили трансфер ещё одного экс-игрока «Барселоны»

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас подтвердил, что бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба перейдёт в его клуб.
Альба подпишет контракт сегодня.
Ранее в «Интер Майами» уже перешли Серхио Бускетс и Лионель Месси.
Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас подтвердил, что бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба перейдёт в его клуб.
Альба подпишет контракт сегодня.
Ранее в «Интер Майами» уже перешли Серхио Бускетс и Лионель Месси.
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, без которой мне не жить....
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, без которой мне не жить....