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В «Интер Майами» подтвердили трансфер ещё одного экс-игрока «Барселоны»

сегодня, 08:49

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас подтвердил, что бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба перейдёт в его клуб.

Альба подпишет контракт сегодня.

Ранее в «Интер Майами» уже перешли Серхио Бускетс и Лионель Месси.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:36
Тебе судьбу мою вершить.
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, без которой мне не жить....
ДСА
ДСА
сегодня в 09:20
В пору клуб переименовывать в Барселона Майами.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 08:58
Не удивлюсь если ещё и Иньеста там окажется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:51
Месси собирает к себе своё бывшее окружение...
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