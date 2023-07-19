«Аль-Хиляль» предложил 50 млн евро за полузащитника «Ливерпуля»

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сегодня, 08:10

«Аль-Хиляль» хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» .

Саудовский клуб предложил 50 млн евро за трансфер колумбийца. Однако вероятность того, что «красные» продадут своего игрока за такую сумму, крайне мала.