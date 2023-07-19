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«Аль-Хиляль» предложил 50 млн евро за полузащитника «Ливерпуля»

сегодня, 08:10

«Аль-Хиляль» хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса.

Саудовский клуб предложил 50 млн евро за трансфер колумбийца. Однако вероятность того, что «красные» продадут своего игрока за такую сумму, крайне мала.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:50, ред.
Думаю, Ливерпуль откажется от данного трансфера. Диас еще молодой, всего лишь 26 лет, и точно принесет пользу клубу! 50 млн даже для трансфера по европе было бы маловато, а тут один из грандов Саудовской Аравии интересуется и какие-то жалкие 50 млн предлагают.

Хотя с другой стороны, у Ливера есть Жота, Гапко и Собослай, которые могут закрыть позицию левого вингера, но вот Клопп использует их по-другому....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:19
Эта сумма от арабов не впечатляет.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:06
А Малкома они за сколько подписать собрались?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:03
Саудиты если чтото захотят,они это получат!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:37
Пошла бомбардировка на европу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:12
Умеют торговаться, начинают с малого...
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