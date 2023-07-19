«Аль-Хиляль» предложил 50 млн евро за полузащитника «Ливерпуля»

«Аль-Хиляль» хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса.
Саудовский клуб предложил 50 млн евро за трансфер колумбийца. Однако вероятность того, что «красные» продадут своего игрока за такую сумму, крайне мала.
«Аль-Хиляль» хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса.
Саудовский клуб предложил 50 млн евро за трансфер колумбийца. Однако вероятность того, что «красные» продадут своего игрока за такую сумму, крайне мала.
Хотя с другой стороны, у Ливера есть Жота, Гапко и Собослай, которые могут закрыть позицию левого вингера, но вот Клопп использует их по-другому....
Хотя с другой стороны, у Ливера есть Жота, Гапко и Собослай, которые могут закрыть позицию левого вингера, но вот Клопп использует их по-другому....