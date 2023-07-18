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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Клубы Серии Б отказались подписывать Кокорина

вчера, 16:36

Будущее нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина остаётся под вопросом.

По данным источника, «фиалки» предлагали услуги россиянина аутсайдерам Серии А и командам Серии Б, но все клуба ответили отказом. Итальянские команды не хотят платить высокую заработную плату форварду.

У Кокорина есть варианты продолжения карьеры в Израиле, Кипре и Турции. Нападающий не хочет возвращаться в Россию.

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Все комментарии
d2zsbck7at6t
d2zsbck7at6t
вчера в 19:15
Там есть ещё Серия С, пусть туда попробует
112910415
112910415
вчера в 18:52
людям счастье прямо в руки плывёт ... как стул по волнам !
нет, не понимают !
sova147
sova147
вчера в 18:33
Давай в Россию! Уже соскучились!!!! Теперь у тебя такой опыт игры.... Ждём!!!
Vadik
Vadik
вчера в 17:50
Лучше пусть на Кипре остаётся. Он там как Пеле)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:29
Надо же, от звезды отказались
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:27
Отпустите Сашу с миром на Кипр. Он там лучший....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:22
России он точно не нужен
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:55
Саня-в законе.
Для него клубы серии Б-это как мелочь по карманам тырить.
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:49
Его и на Кипре хорошо кормят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:43
Так в Кипре у него же вроде получалось...
Гость
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