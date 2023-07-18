Клубы Серии Б отказались подписывать Кокорина

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вчера, 16:36

Будущее нападающего «Фиорентины» остаётся под вопросом.

По данным источника, «фиалки» предлагали услуги россиянина аутсайдерам Серии А и командам Серии Б, но все клуба ответили отказом. Итальянские команды не хотят платить высокую заработную плату форварду.

У Кокорина есть варианты продолжения карьеры в Израиле, Кипре и Турции. Нападающий не хочет возвращаться в Россию.