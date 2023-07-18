Клубы Серии Б отказались подписывать Кокорина

Будущее нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина остаётся под вопросом.
По данным источника, «фиалки» предлагали услуги россиянина аутсайдерам Серии А и командам Серии Б, но все клуба ответили отказом. Итальянские команды не хотят платить высокую заработную плату форварду.
У Кокорина есть варианты продолжения карьеры в Израиле, Кипре и Турции. Нападающий не хочет возвращаться в Россию.
нет, не понимают !
нет, не понимают !
Для него клубы серии Б-это как мелочь по карманам тырить.
Для него клубы серии Б-это как мелочь по карманам тырить.