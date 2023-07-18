«Спартак» — поставщик топ-легионеров. Эти иностранцы значительно усилят РПЛ

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вчера, 22:22

Каждый был в списках «красно-белых».

Радует, что несмотря на отсутствие еврокубков, клубам РПЛ удается привозить новых качественных легионеров. По итогам летнего трансферного окна представительство топ-исполнителей в России может увеличиться. Рассказываем о самых интересных.

Давинсон Санчес, «Спартак»

У «красно-белых» было два варианта усиления центра обороны – центрбек «Тоттенхэма» Давинсон Санчес и сербский защитник «Црвены Звезды» Страхинья Еракович. Изначально москвичи вели переговоры именно со «шпорами». Лондонцы хотели получить за футболиста компенсацию в размере 15 миллионов евро, и российский гранд был готов удовлетворить этот запрос, а агент колумбийца подтверждал слухи об интересе со стороны «красно-белых» — и сообщал о продолжении переговоров даже в тот момент, когда столичный клуб договаривался с сербами по Ераковичу:

Переход Санчеса в «Спартак» остается одним из возможных вариантов. Мы до сих пор упорно работаем, чтобы это случилось.

Сейчас сделка с «Црвеной Звездой» сорвалась, так что вполне вероятно возвращение к переговорам с «Тоттенхэмом». Бороться за 27-летнего защитника приходится с ПСВ и «Галатасараем», теперь сообщается, что «Спартак» не готов предложить лондонцам больше 10 миллионов евро в качестве компенсации. По последним данным, предложение в 8 млн «шпор» устраивает, но сам Санчес требует зарплату в размере 4 млн евро за сезон. Если москвичи все же согласятся, то это будет топ-трансфер – даже в прошлом сезоне Давинсон не выпадал из основной обоймы клуба, который до самого конца боролся за топ-5. По меркам РПЛ это точно топ-уровень.

Луис Чавес, «Динамо»

Мексиканский полузащитник летом также мог оказаться в «Спартаке», но «красно-белые» были сконцентрированы на других футболистах. Зато Луис попал в сферу интересов другого московского гранда – «Динамо».

Хавбек с 2022 года регулярно вызывается в сборную Мексики, обладает поставленным дальним ударом и регулярно получает игровую практику в «Пачуке», так что точно может усилить «бело-голубых». При этом Луис играет не так высоко, поэтому полезен не только в атакующих действиях, но и в защите – при неопытном опорнике Кутицком, бокс-ту-боксе Гагнидзе и Фомине, который нужен в связке с Захаряном, Чавес – отличный способ добавить центру поля «Динамо» баланса.

По последним данным, мексиканец прилетит в Москву 21 июля и подпишет контракт, «бело-голубым» осталось согласовать финальные условия сделки с «Пачукой».

Страхинья Еракович, «Зенит»

А мог быть в «Спартаке». На Страхинью в РПЛ положили глаз еще год назад – сначала «Динамо», затем «Зенит», какие-то попытки предпринял «Краснодар». «Сине-бело-голубые» тогда провели товарищеский матч с «Црвеной Звездой», за которую играет серб, но не стали подписывать игрока – выбрали Родригао из «Сочи». Зато подписали с клубом соглашение о приоритетном праве выкупа, которое очень пригодилось теперь.

«Спартак» выбирал между Ераковичем и Санчесом – и Абаскаль, и Эшуорт высказывались в пользу первого. 22-летний защитник – более экономичный и подходящий под реалии РПЛ футболист. Абаскаль хотел подписать центрбека с качественным пасом – Еракович эту потребность как раз закрывал. Отличная короткая и средняя передача, высокий процент точности.

Это правый центральный защитник с правой ударной ногой – зимой «Зенит» не стал его подписывать, поскольку был нужен левоногий – и взяли Ренана. Сейчас ситуация мало изменилась – на позиции Ераковича у питерцев есть все те же Чистяков и Родригао. Остается пробиваться в старт – либо уходить в «Црвену Звезду» на правах аренды.

Тео Бонгонда, «Спартак»

Конголезец отлично играет с мячом на свободном пространстве, но проблема в том, что в РПЛ чаще действуют от обороны. В то же время Абаскаль говорил о необходимости левши для «красно-белых». Тео чаще выходит на правом фланге атаки, что для «Спартака» тоже большой плюс – Зиньковский на этой позиции смотрится не так хорошо, как слева, но там ему путь в старт прикрывает Промес.

Москвичам Бонгонда добавит в дриблинге, хорош в исполнении стандартов, эффективно открывается между линиями.

По всему это не такой уж громкий трансфер. Но если конголезец приезжает сюда играть, то в реалиях российского чемпионата точно будет эффективен.

За него столичный коллектив, по слухам, заплатил 7+3 миллиона евро отступными, сам вингер будет получать 1,8 млн в год.

Рожерио, «Спартак»

Бразильский левый защитник не отличается яркими атакующими действиями, зато в обороне абсолютно надежен. Рожерио не оставляет свободных пространств для соперника, эффективен в единоборствах и вообще на своей позиции достаточно хорош. А с учетом того, что в «Спартаке» на позиции защитника «Сассуоло» выходит Даниил Хлусевич, для «красно-белых» это точно топ-сделка.

Когда Тавареш вернется из лазарета, линия обороны москвичей будет полностью укомплектована – креативный правый край, надежный левый, в случае подписания Санчеса – еще и надежный центр.

По последней информации, Рожерио выступает за переезд в Россию, при этом боссы итальянского коллектива хотят сохранить бразильца. Переговоры идут активно – и столичный коллектив готов выплатить «Сассуоло» 8 миллионов евро в виде отступных, а самому игроку предлагает контракт на 2,3 млн в год без учета бонусов.