Пресс-служба «Лидса» объявила о переходе защитника «Челси» Итана Ампаду.
Контракт с игроком подписан до лета 2027 года. Сумма трансфера составила около 7 млн фунтов стерлингов.
Пресс-служба «Лидса» объявила о переходе защитника «Челси» Итана Ампаду.
Контракт с игроком подписан до лета 2027 года. Сумма трансфера составила около 7 млн фунтов стерлингов.
Руководство клуба выглядит как торгаш на базаре , который торгует и находится постоянно в убытке .
Руководство клуба выглядит как торгаш на базаре , который торгует и находится постоянно в убытке .