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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Чемпионшип 2023/2024

«Лидс» объявил о трансфере защитника «Челси»

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Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 14:47
Венеция с ним в предыдущей аренде тоже в серию б вылетела)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:01
7 млн.фунтов + 3 млн бонусами в принципе не плохо за него. Играя в арендах тоже ничего не показал, а последний клуб вылетел в Серию Б
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:25
Челси вообще не понимаю что творят.
Руководство клуба выглядит как торгаш на базаре , который торгует и находится постоянно в убытке .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:08
Хорошее приобретение, и не дорого!
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