Ким Мин-Джэ — футболист «Баварии»

Защитник Ким Мин-Джэ перешёл из «Наполи» в «Баварию».
Контракт с 26-летним футболистом сборной Южной Кореи подписан до 30 июня 2028 года. За мюнхенскую команду игрок будет выступать под номером 3.
Защитник Ким Мин-Джэ перешёл из «Наполи» в «Баварию».
Контракт с 26-летним футболистом сборной Южной Кореи подписан до 30 июня 2028 года. За мюнхенскую команду игрок будет выступать под номером 3.
Также считаю что он сможет легко вписаться в футбол Баварии Мюнхен так как Наполи тоже атакующая команда со сходным стилем игры.
Защиту Баварии Мюнхен нужно укреплять, не хватает глубины состава в этой линии, Люка Эрнандес и Дейли Блинд ушли из клуба, а Жоау Канселу вернулся из аренды обратно в Манчестер Сити.
В общем и целом очень нужным и разумный трансфер, как я считаю.
Также считаю что он сможет легко вписаться в футбол Баварии Мюнхен так как Наполи тоже атакующая команда со сходным стилем игры.
Защиту Баварии Мюнхен нужно укреплять, не хватает глубины состава в этой линии, Люка Эрнандес и Дейли Блинд ушли из клуба, а Жоау Канселу вернулся из аренды обратно в Манчестер Сити.
В общем и целом очень нужным и разумный трансфер, как я считаю.