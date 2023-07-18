Ким Мин-Джэ — футболист «Баварии»

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вчера, 18:51

Защитник перешёл из «Наполи» в «Баварию».

Контракт с 26-летним футболистом сборной Южной Кореи подписан до 30 июня 2028 года. За мюнхенскую команду игрок будет выступать под номером 3.