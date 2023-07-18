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Ким Мин-Джэ — футболист «Баварии»

вчера, 18:51

Защитник Ким Мин-Джэ перешёл из «Наполи» в «Баварию».

Контракт с 26-летним футболистом сборной Южной Кореи подписан до 30 июня 2028 года. За мюнхенскую команду игрок будет выступать под номером 3.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:58
Кореец вихрем ворвался в европейский футбол, а еще совсем недавно, а точнее три сезона назад, он играл в Китайской Суперлиге!!! Скауты турецкого Фенербахче разглядели его, и подписали в клуб всего лишь за 3 млн €.... а уже через 2 сезона продали его в Наполи за сумму близкую к 20 млн€!!! Отыграв всего год в неаполе и показав шикарную игру, кореец достиг того, что им заинтересовались такие гранды европейского футбола как МЮ и Бавария! И вот мюнхенмкому клубу удалось подписать южнокорейского игрока, а сумма трансфера составила 50 млн!!! Что же, Бавария укрепила защитную линию, далее нужно укреплять центр поля и нападение!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:33
Основной центральный защитник Наполи в прошлом, чемпионском, сезоне.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:12
Кто это вообще,как он попал в Баварию!?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:53
На экзотику потянуло немцев
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:40
За 26 лет один сезон на высшем уровне , посмотрим как проявить себя в Баварии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ hаrut (раскрыть)
вчера в 19:02
Вообще-то это один из самых перспективных защитников настоящего времени отлично зарекомендовавший в себя во в целом равной по силе Бундеслиге Серии A, и один из лучших южнокорейских футболистов на данный момент.

Также считаю что он сможет легко вписаться в футбол Баварии Мюнхен так как Наполи тоже атакующая команда со сходным стилем игры.

Защиту Баварии Мюнхен нужно укреплять, не хватает глубины состава в этой линии, Люка Эрнандес и Дейли Блинд ушли из клуба, а Жоау Канселу вернулся из аренды обратно в Манчестер Сити.

В общем и целом очень нужным и разумный трансфер, как я считаю.
hаrut
hаrut
вчера в 18:53
Ничего не понимаю что твориться в Баварии... расстаются с хорошими игроками, а берут непонятно кого.
Гость
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