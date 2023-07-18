Джонни Эванс подписал краткосрочный контракт с «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 19:49

«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что защитник заключил краткосрочное соглашение с клубом.

Футболист принял участие в нескольких тренировочных занятиях с основной командой, где произвёл впечатление на главного тренера Эрика тен Хага и его штаб. Игрок сможет сыграть в предсезонных матчах манкунианцев в Эдинбурге, а также присоединится ко второй команде в Сан-Диего, когда основа отправится в Нью-Йорк.

35-летний воспитанник МЮ выступал за «Юнайтед» с 2007 по 2015 год, проведя за это время 198 матчей, забив 7 голов и сделав столько же результативных передач. Вместе с клубом североирландец выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, 3 раза стал чемпионом Англии и 2 раза одержал победу в Кубке Лиги.

В прошлом сезоне Эванс защищал цвета «Лестера».