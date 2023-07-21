Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Окафор перейдёт в «Милан»

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сегодня, 13:46

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» и сборной Швейцарии подпишет контракт с «Миланом». Сумма трансфера составит 13-14 миллионов евро. Соглашение будет долгосрочным. Медицинское обследование назначено на субботу.

Отмечается, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли просил приобрести 23-летнего швейцарца ещё в 2022 году, после матчей Лиги чемпионов против команды из Зальцбурга.

В минувшем сезоне Окафор провёл 32 игры, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 20 миллионов евро.