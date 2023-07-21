Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Окафор перейдёт в «Милан»

сегодня, 13:46

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» и сборной Швейцарии Ноа Окафор подпишет контракт с «Миланом». Сумма трансфера составит 13-14 миллионов евро. Соглашение будет долгосрочным. Медицинское обследование назначено на субботу.

Отмечается, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли просил приобрести 23-летнего швейцарца ещё в 2022 году, после матчей Лиги чемпионов против команды из Зальцбурга.

В минувшем сезоне Окафор провёл 32 игры, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 20 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНападающий «Юнион Сент-Жиллуаз» Бонифац может продолжить карьеру в «Байере»
Сегодня, 13:55
Слухи«Наполи» подпишет вратаря молодёжной сборной Италии Каприле
Сегодня, 12:55
СлухиМладший сын Симеоне усилит «Алавес»
Сегодня, 12:02
Защитник «Фенербахче» Салаи переходит в «Хоффенхайм»
Сегодня, 11:21
СлухиУокер сообщил Гвардиоле о желании перейти в «Баварию»
Сегодня, 10:04
Слухи«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Хёйлунду
Сегодня, 09:43
Все комментарии
Диванная аналитика
Диванная аналитика
сегодня в 14:31
Очень хороший трансфер, резкий, техничный, быстрый, молодой и уже очень давно уверенный в себе и в своем мастерстве...добавит в атаке креатива, задолбали эти закидушки на Жиру или убегающего Леао. В позиционке нихера весь год не могли сделать. Осталось подписать Чекуезе, одного полузащитника, сменщика Тео и можно начинать сезон в позитивном настрое.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 13:50
О нет. Очередной, бл..., швейцарский бездарь.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 