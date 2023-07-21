Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Кубок 2023/2024

Стал известен календарь первого раунда Пути регионов Кубка России

сегодня, 13:47

Российский футбольный союз утвердил расписание первого раунда Пути регионов Кубка России сезона 2023/24.

1 августа (вторник)

19:30. «Амкал» (Москва) – «Знамя» (Ногинск)

2 августа (среда)

13:00. «Строгино» (Москва) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

16:30. «Родина Медиа» (Москва) – «Динамо» (Вологда)

17:00. «Пионер» (Краснодарский край) – «Дружба» (Майкоп)

17:00. «Динамо» (Киров) – «Композит» (Павловский Посад)

17:00. «Тверь» – «Электрон» (Великий Новгород)

17:00. «Дальнереченск» (Приморский край) – «Иркутск»

17:30. «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)

17:30. «Атом» (Нововоронеж) – «Спартак» (Тамбов)

18:00. «Коломна» – «Квант» (Обнинск)

18:00. «Носта» (Новотроицк) – «Уралец-ТС» (Нижний Тагил)

18:30. ФШМ (Москва) – «Пересвет» (Домодедово)

18:30. «Темп» (Барнаул) – «Динамо-Барнаул»

19:00. «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Санкт-Петербург)

19:00. «Псков» – «Луки-Энергия» (Великие Луки)

19:00. «Университет» (Ульяновск) – «Оргэнергострой» (Димитровград)

19:00. «Ильпар» (Пермский край) – «Торпедо-Миасс»

19:30. 2DROTS (Москва) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

Указанное время — местное.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: rfs.ru
Определились пары 2-го квалификационного раунда Лига чемпионов
Вчера, 00:18
В РФС допускают возможность проведения матча между Россией и Бразилией
15 июля
РФС хочет организовать матч сборной России с командой из Южной Америки
15 июля
Женскую сборную Ирана встретили в Казани с угощениями
12 июля Фото
Официально«Зенит» сыграет товарищеский матч с петербургским «Динамо»
09 июля
Семак пожаловался на календарь. Тренер «Зенита» боится остаться без титулов
08 июляВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии8
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 