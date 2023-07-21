Стал известен календарь первого раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз утвердил расписание первого раунда Пути регионов Кубка России сезона 2023/24.
1 августа (вторник)
19:30. «Амкал» (Москва) – «Знамя» (Ногинск)
2 августа (среда)
13:00. «Строгино» (Москва) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
16:30. «Родина Медиа» (Москва) – «Динамо» (Вологда)
17:00. «Пионер» (Краснодарский край) – «Дружба» (Майкоп)
17:00. «Динамо» (Киров) – «Композит» (Павловский Посад)
17:00. «Тверь» – «Электрон» (Великий Новгород)
17:00. «Дальнереченск» (Приморский край) – «Иркутск»
17:30. «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
17:30. «Атом» (Нововоронеж) – «Спартак» (Тамбов)
18:00. «Коломна» – «Квант» (Обнинск)
18:00. «Носта» (Новотроицк) – «Уралец-ТС» (Нижний Тагил)
18:30. ФШМ (Москва) – «Пересвет» (Домодедово)
18:30. «Темп» (Барнаул) – «Динамо-Барнаул»
19:00. «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Санкт-Петербург)
19:00. «Псков» – «Луки-Энергия» (Великие Луки)
19:00. «Университет» (Ульяновск) – «Оргэнергострой» (Димитровград)
19:00. «Ильпар» (Пермский край) – «Торпедо-Миасс»
19:30. 2DROTS (Москва) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
Указанное время — местное.