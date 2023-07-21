ПСЖ планирует перехватить Хёйлунда у «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 20:38

ПСЖ намерен приобрести нападающего «Аталанты» .

Парижане уже обсуждают возможный трансфер игрока, советник парижского клуба по спортивным вопросам следит за этим футболистом уже долго. Менеджер общался с представителями датчанина.