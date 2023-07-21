ПСЖ планирует перехватить Хёйлунда у «Манчестер Юнайтед»

ПСЖ намерен приобрести нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунда.
Парижане уже обсуждают возможный трансфер игрока, советник парижского клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш следит за этим футболистом уже долго. Менеджер общался с представителями датчанина.
Клуб из Бергамо хочет получить за нападающего более 60 миллионов евро, ПСЖ готов заплатить эту сумму. Парижане при этом надеются продать нескольких игроков. «Манчестер Юнайтед», который тоже претендует на футболиста, вероятно, не сможет отдать подобную сумму.