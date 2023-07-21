Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ планирует перехватить Хёйлунда у «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 20:38

ПСЖ намерен приобрести нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунда.

Парижане уже обсуждают возможный трансфер игрока, советник парижского клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш следит за этим футболистом уже долго. Менеджер общался с представителями датчанина.

Клуб из Бергамо хочет получить за нападающего более 60 миллионов евро, ПСЖ готов заплатить эту сумму. Парижане при этом надеются продать нескольких игроков. «Манчестер Юнайтед», который тоже претендует на футболиста, вероятно, не сможет отдать подобную сумму.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг ответил на вопрос о положении Гринвуда в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 21:34
Мане отправляется к Роналду. Дни в «Баварии» сочтены, Садио согласился на переход в «Аль-Наср»
Сегодня, 19:23Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Слухи«Интер» надеется приобрести Зоммера по сниженной цене
Сегодня, 17:49
Слухи«Лестер» претендует на нападающего «Монпелье»
Сегодня, 17:27
СлухиПолузащитник «Барселоны» продолжит карьеру в «Порту»
Сегодня, 17:11
Слухи«Ноттингем Форест» претендует на 2 игроков «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 16:38
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:16, ред.
Конечно,у ПСЖ карман больше!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:14
МЮ не потянет такую покупку!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 