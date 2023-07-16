«Зенит» — самый титулованный клуб России. «Спартак» безнадёжно отстал

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сегодня, 10:36

Разница составляет целых девять трофеев.

За всё время «красно-белые» собрали 38 титулов, так что историческому господству пока угрожает только ЦСКА , ведь у «армейцев» 35 трофеев. Но странно приписывать нынешнему «Спартаку» победы над клубами из других союзных республик. Это было другое время, иные исторические обстоятельства. Двенадцать чемпионств и десять кубков «Спартака» в истории именно советского футбола. Как в случае с титулами того же «Торпедо». В новое футбольное время свои герои и доминирование. Сначала зверствовал «Спартак», потом часто побеждал ЦСКА , а теперь «Зенит» забирает большинство трофеев. Суммируем все титулы за тридцать с копейками лет, не забывая о европейских приключениях, ведь у двух клубов из РПЛ они имеются. Получим элитную пятерку, которую грех не похвалить.

5-е место. «Рубин» — 5 титулов

В российском футболе трофеи сосредоточены в одних руках. «Торпедо», «Динамо», «Ростов», «Тосно» и «Ахмат» выиграли по одному Кубку. «Алания» разок была чемпионом России. Но это всего шесть титулов из множества доступных на рынке конкуренции. Все остальные в руках самых титулованных клубов в новое время. На почетном пятом месте «Рубин». Единственная команда не из Москвы и Санкт-Петербурга, которая выиграла два чемпионства. Клуб из Татарстана короновал тренер Бердыев. Также ему удалось отобрать у фанатов «Динамо» надежду обновить музей с трофеями в финале Кубка страны. Дополнительно у «Рубина» две победы в Суперкубке. Если бы у «Динамо» и «Краснодара» была кубковая природа, то могли соперничать с казанской командой, ведь по ресурсам эти клубы легко входят в пул реальных претендентов. Чемпионат выиграть сложно, но что смог «Тосно» — могут богатые и знаменитые.

4-е место. «Локомотив» — 15 титулов

Кубковые короли – 9 побед в этом турнире. И неудачники Суперкубка, ведь выиграли его всего трижды. Но поскольку Сёмин также три раза был чемпионом России, то суммарно у «Локомотива» столько новых трофеев, как у «Спартака». В рейтинге «железнодорожники» оказываются ниже, чем соседи, поскольку глупо спорить с приоритетностью чемпионских титулов, у «Спартака» их десять благодаря эпохе Романцева. Но РЖД не бросил «Локомотив», Юрий Павлович – легенда клуба, который поменял его статус. Пока не нашли наставника, который подарит еще одно чудо. Но у «Локомотива» Галактионова интересный состав. Не исключаем, что в новом сезоне они удачнее выступят в Кубке, невзирая на непростую группу.

3-е место. «Спартак» — 15 титулов

Скромная, хотя и жирная по деньгам эпоха Федуна принесла слишком мало трофеев, чтобы удержаться в гонке с ЦСКА и «Зенитом». Общий показатель обеспечили 9 чемпионств Романцева, но Олег Иванович выиграл Кубок лишь трижды, а Суперкубок начали разыгрывать с 2003 года, когда наставник был близок к решению о завершении карьеры. Без Романцева у «Спартака» по одному чемпионству у Ярцева и Карреры. И Ваноли взял единственный Кубок за несколько десятилетий. «Спартак» выиграл всего один финал Суперкубка из пяти. Конечно, с такой слабой игрой в решающих матчах невозможно обскакать ЦСКА и «Зенит». А если «Локомотив» Галактионова выиграет следующий трофей быстрее, чем «Спартак» Абаскаля, то «Спартак» переместится на четвертое место.

2-е место. ЦСКА – 22 титула

Могло быть больше, ведь первое место «Зениту» отдали в финалах Суперкубка. Трижды петербуржцы забрали у москвичей трофей в таких очных матчах. Также ЦСКА уступал Суперкубок «Локомотиву» и «Рубину». Пять трофеев могли сформировать разницу, но скатились с первого места. Впрочем, надо отдать должное Гинеру. У ЦСКА не было такой великой истории до нового тысячелетия, как у «Динамо» и «Спартака». ЦСКА не «Зенит», конечно, у них было семь старых чемпионских званий, но добавили шесть новых. Если Федотову до конца лета привезут усиление, чтобы скамейка не напоминала детский лагерь с парочкой переростков, то у «армейцев» по игре появится шанс покусать «Зенит». Новый Кубок страны стал важным с моральной точки зрения трофеем – Акинфеев и компания ощутили, что могут драться за титулы. Но пока у клуба их 22 с учетом победы в Кубке УЕФА . Неплохо, особенно если учесть, что ЦСКА не всегда был третьим по деньгам в РПЛ . «Локомотив», «Динамо», «Рубин» и «Анжи» время от времени получали больше средств для развития клуба, чем «армейцы». Но трофеи, как видите, доставались именно «красно-синим».

1-е место. «Зенит» — 24 титула

Единственный российский клуб с двумя победами в Европе, взяли Суперкубок УЕФА и Кубок УЕФА . В стартовавшем в Казани сезоне «Зенит» открывает путь к десятому чемпионству в России, сравняется в таком случае со «Спартаком». Петербуржцы привычно слабенькие в кубковых турнирах из множества матчей. Всего четыре победы за три десятилетия, ЦСКА и «Локомотив» намного круче. Но 16 очень серьезных трофеев и 8 побед в финалах Суперкубка выводят петербуржцев на чистое первое место. Конечно, можно начать отнимать у ЦСКА и «Зенита» успехи в турнире из одного матча. Тогда получите несколько другой расклад. У петербуржцев без Суперкубка России 16 трофеев, а у «Спартака» 14. У «Локомотива» тогда 12 успехов, а у «Рубина» всего три победы. Тогда ЦСКА с 15 трофеями без Суперкубка остается вторым, но это официальные матчи и законный трофей. «Зенит» умеет начать сезон с положительных эмоций.