Личка привёз свой розовый свитер в «Оренбург»

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сегодня, 18:33

Главный тренер «Динамо» рассказал о своём розовом свитере, который он носил во время работы в «Оренбурге».

Я привёз свой розовый свитер президенту «Оренбурга» Василию Еремякину, потому что обещал, когда уходил из клуба. Это был фартовый свитер для «Оренбурга», у нас были хорошие моменты вместе с ним. Хочется сказать спасибо Василию Петровичу. Сейчас я тренирую «Динамо», мне подарили новый свитер.

Специалист посетил матч своей бывшей команды со «Спартаком» в Москве 23 июля.