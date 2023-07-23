Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Личка привёз свой розовый свитер в «Оренбург»

сегодня, 18:33

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о своём розовом свитере, который он носил во время работы в «Оренбурге».

Я привёз свой розовый свитер президенту «Оренбурга» Василию Еремякину, потому что обещал, когда уходил из клуба. Это был фартовый свитер для «Оренбурга», у нас были хорошие моменты вместе с ним. Хочется сказать спасибо Василию Петровичу. Сейчас я тренирую «Динамо», мне подарили новый свитер.

Специалист посетил матч своей бывшей команды со «Спартаком» в Москве 23 июля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Англии во время товарищеского матча на поле выехал катафалк
Вчера, 15:56 Фото
В 2035 году на Луне могут сыграть в футбол
Вчера, 08:27
Голкипер клуба «Дюделанж» головой забил автогол
21 июля Фото
Лингард создал футбольную команду
21 июля
Ильзат Ахметов назвал клуб, в который бы не хотел переходить
20 июля
ОфициальноБруну Фернандеш стал капитаном «Манчестер Юнайтед»
20 июля
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:38
Респект тебе за такой прекрасный поступок. Удачи и тебе !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:37
Личка:" Сейчас я тренирую «Динамо», мне подарили новый свитер".
Не фартовый!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 