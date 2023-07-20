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Ильзат Ахметов назвал клуб, в который бы не хотел переходить

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makkie
makkie
сегодня в 23:07
Уровень Ахметова не меньше МанСити, Баварии, Реала и Ливерпуля.
Нечего таким бриллиантам прозябать в замызганной РПЛ ))
112910415
112910415
сегодня в 22:31
слова существуют просто для того, чтоб тишины не было ... )
pbn625utrg2q
pbn625utrg2q
сегодня в 21:45
Знает что никто его туда не позовёт, так и говорит
drug01
drug01
сегодня в 21:40
Надо повышать мастерство и не думать куда рвануть. Футбол должен проносить не только выгоду но и удовольствие от игры!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 21:36
ПЕрейдёшь в любой,где дадут больше предыдущих. А не перейдёшь никогда в МС,"Баварию","Реал" Мадрид,и даже "Зенит".
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:17
Последняя фраза ближе к истине .
Деньги 💰 💰 решают , а количество ставит точку !)
Гость
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