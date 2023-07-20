Ильзат Ахметов назвал клуб, в который бы не хотел переходить

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил на вопрос о клубе, в который он бы не стал переходить.
На данный момент — «Спартак». Я ведь целых четыре года играл в ЦСКА. Но никогда не говори никогда, никто не знает, что будет завтра.
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил на вопрос о клубе, в который он бы не стал переходить.
На данный момент — «Спартак». Я ведь целых четыре года играл в ЦСКА. Но никогда не говори никогда, никто не знает, что будет завтра.
Нечего таким бриллиантам прозябать в замызганной РПЛ ))
Нечего таким бриллиантам прозябать в замызганной РПЛ ))
Деньги 💰 💰 решают , а количество ставит точку !)
Деньги 💰 💰 решают , а количество ставит точку !)