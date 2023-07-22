В 2035 году на Луне могут сыграть в футбол

1690003649

сегодня, 08:27

В 2035 году на Луне могут провести первый футбольный матч соревновательного характера.

Команда инженеров, технологов и других научных работников из Института инженерии и технологий (Великобритания), разработала первый список правил лунного футбола. Одной из целей проекта является привлечение молодёжи к научной работе.

Для данного эксперимента используют черно-белый мяч, который будет в 1,5 раза больше обычного. Его изготовят из аэрогеля нового поколения, что обеспечит ему губчатую структуру – это позволит мячу отскакивать от поверхности, не имея при этом воздуха внутри.

Участники эксперимента будут играть в специальных герметичных костюмах со встроенными подушками для коленей и локтей. Его оснастят системой охлаждения и обогрева, а также фланелевой подкладкой для впитывания пота. Шлемы позволят игрокам и тренерам общаться, они будут отображать решения арбитра и состояние костюма. Угол обзора составит 180-270 градусов.

Лунный футбол будет бесконтактным видом спорта во избежание повреждения экипировки, отборы и удары головой запретят. Матч пройдет в формате 5х5.

Ровное поле сформируют с помощью технологии лазерного спекания – обстрела поверхности, по итогам которого разнородные элементы будут плавиться и становиться единым слоем. Размеры поля составят 32 метра в длину и 25 метров в ширину. Ширина ворот составит 11 метров, а высота 3 метра. Судьи будут присутствовать на поле лишь в виде голограмм. Физически они будут находиться на станции.

Поединок разобьют на четыре четверти по 10 минут, между которыми будут перерывы по 20 минут. Это необходимо для обслуживания оборудования.

Институт инженерии и технологий объявил о проведении конкурса, в рамках которого британские дети в возрасте от 4 до 13 лет могут придумать униформу для Moon Utd — первой внеземной команды.