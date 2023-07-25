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Нападающий сборной Италии подписал контракт с «Дженоа»

сегодня, 15:48

Нападающий «Бока Хуниорс» и сборной Италии Матео Ретеги подписал контракт с «Дженоа». Игрок уже прошёл медицинское обследование. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

Сумма трансфера 12 миллионов евро плюс бонусы. Контракт до июня 2028 года.

Выступая за «Тигре» на правах аренды, Ретеги сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал результативную передачу. Также 24-летний нападающий получил 7 жёлтых карточек.

Портал Transfermarkt оценивает Ретеги в 16 миллионов евро.

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