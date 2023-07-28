Марез перешёл в «Аль-Ахли»

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вчера, 14:56

Нападающий перешёл из «Манчестер Сити» в «Аль-Ахли».

Соглашение игрока с его новым клубом рассчитано до 2027 года. Стоимость трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.

«Аль-Ахли» также назначил нового главного тренера.