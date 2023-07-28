Марез перешёл в «Аль-Ахли»

Нападающий Рияд Марез перешёл из «Манчестер Сити» в «Аль-Ахли».
Соглашение игрока с его новым клубом рассчитано до 2027 года. Стоимость трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.
«Аль-Ахли» также назначил нового главного тренера.
Нападающий Рияд Марез перешёл из «Манчестер Сити» в «Аль-Ахли».
Соглашение игрока с его новым клубом рассчитано до 2027 года. Стоимость трансфера оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.
«Аль-Ахли» также назначил нового главного тренера.
Его просто выгодно и вовремя продали, мы можем только пожелать ему удачи
Его просто выгодно и вовремя продали, мы можем только пожелать ему удачи