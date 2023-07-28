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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Марез перешёл в «Аль-Ахли»

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allemz
allemz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:33
Ему 32 года, трудно ему со своей физической организацией в этом возрасте тянуть дистанцию и стоит по Трансфермаркту 20 миллионов евро, а заработали 35.
Его просто выгодно и вовремя продали, мы можем только пожелать ему удачи
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:16
Саудиты санитары футбола, чистят европейский футбол, освобождая от пенсионеров.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:10
Спасибо ему за все но пора на пенсию заработать денег
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:43
Скоро все будут играть в Саудовской Аравии !
ДАША Д
ДАША Д ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 15:24
А в итоге оказалось, что верные коэффициенты стояли судя по результату.
Elliada
Elliada
вчера в 15:23
Очень жаль. Мог бы еще поиграть за Сити.
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