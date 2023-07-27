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«Милан» объявил о трансфере нападающего «Вильярреала»

сегодня, 18:26

Пресс-служба «Милана» объявила о трансфере нападающего «Вильярреала» Самуэля Чуквуэзе.

Контракт с игроком подписан до лета 2028 года. «Милан» заплатил за переход нигерийца 20 млн евро (плюс 8 млн евро в качестве бонусов).

«Милан» объявил о трансфере нападающего «Вильярреала»

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:42
Дело в том что уже с давних времён данный хэштег на премодерации, то есть комментарии пользователей появляются после того как их одобрят.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 18:38, ред.
Писал вам с аккаунта Байкал-38. потом зашёл с аккаунта Байкал-38 и увидел, что комментариев нет, а появляются со временем.
Последний комментарии с аккаунта Байкал-38. после обращения появился без задержки, промка видать была снята.
Ну как то так.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:31
Ну , что чувствуется Чуквуэзе парень с фантазией - держитесь соперники Милана...)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:30
Нормальное приобретение для Милана. Лишь бы заиграл.
Гость
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