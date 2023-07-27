«Милан» объявил о трансфере нападающего «Вильярреала»

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сегодня, 18:26

Пресс-служба «Милана» объявила о трансфере нападающего «Вильярреала» .

Контракт с игроком подписан до лета 2028 года. «Милан» заплатил за переход нигерийца 20 млн евро (плюс 8 млн евро в качестве бонусов).