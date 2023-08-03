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«Интер» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико Паранаэнсе»

сегодня, 11:48

Вратарь «Атлетико Паранаэнсе» Бенто входит в сферу интересов миланского «Интера». Бразильский клуб запрашивает 10 миллионов евро, «нерадзурри» готовы заплатить 7 миллионов евро. Плюсом в данной ситуации является наличие у голкипера итальянского паспорта.

Бенто является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». В текущем сезоне бразильской Серии А 24-летний голкипер сыграл 16 матчей, пропустил 19 мячей и 6 матчей отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до декабря 2026 года.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:15
Надоть брать не оглядываясь....
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