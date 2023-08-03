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Магкеев вернулся в «Локомотив»

сегодня, 14:58

Футболист «Локомотива» Станислав Магкеев вернулся в расположение команды. 24-летний игрок был успешно прооперирован во Франции. Сейчас он проходит реабилитацию в Москве. Всё идёт по плану. Сроки полного восстановления не известны.

Напомним, Магкеев получил травму в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги 2022/2023.

Защитник выступает за основную команду «Локомотива» с 2020 года. На его счету 79 матчей и 21 жёлтая карточка. В прошедшем сезоне Магкеев провёл 26 игр в РПЛ и Кубке России и получил 10 жёлтых карточек. Его контракт с «железнодорожниками» действует до июня 2024 года.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:41
А в России не оперируют?
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 15:24
Хорошо бы еще уточнить " а кем подразумевалось" ? То-есть вы оставляете за собой право токовать текст по своему пониманию, а не так как хотел автор? Спасибо за откровенность.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ВаняLOVE (раскрыть)
сегодня в 15:19
Здравствуйте. По той причине что он является личным оскорблением. То, как написано комментрий и то, что написано указывает на то, что и одно порицаемое многими увлечения данного футболиста подразумевалось, а в таких случаях это оскорбительно, даже если напрямую не написано. К тому же весь комментарий был написан с целью лично задеть и спровоцировать пользователя.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:05
Успешного восстановления и удачной игры в дальнейшем.
Гость
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