Магкеев вернулся в «Локомотив»

Футболист «Локомотива» Станислав Магкеев вернулся в расположение команды. 24-летний игрок был успешно прооперирован во Франции. Сейчас он проходит реабилитацию в Москве. Всё идёт по плану. Сроки полного восстановления не известны.
Напомним, Магкеев получил травму в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги 2022/2023.
Защитник выступает за основную команду «Локомотива» с 2020 года. На его счету 79 матчей и 21 жёлтая карточка. В прошедшем сезоне Магкеев провёл 26 игр в РПЛ и Кубке России и получил 10 жёлтых карточек. Его контракт с «железнодорожниками» действует до июня 2024 года.