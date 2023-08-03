Магкеев вернулся в «Локомотив»

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сегодня, 14:58

Футболист «Локомотива» вернулся в расположение команды. 24-летний игрок был успешно прооперирован во Франции. Сейчас он проходит реабилитацию в Москве. Всё идёт по плану. Сроки полного восстановления не известны.

Напомним, Магкеев получил травму в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги 2022/2023.