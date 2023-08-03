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В ПСВ отреагировали на информацию об интересе к Захаряну

сегодня, 19:49

ПСВ не претендует на подписание полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Нидерландов.

Это всё неверно. Мы не заинтересованы в трансфере Арсена Захаряна и не делали предложений «Динамо».

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112910415
112910415
сегодня в 20:08
вот же ...
не было никогда, а тут опять !
pomor45
pomor45
сегодня в 20:05
Очковтиратели из Динамо только сбивают парня с толку.
sova147
sova147
сегодня в 20:04
Жаль что это всё слухи!!!?!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:53
Вот так. Звучит, как клеймо с размаху агенту, или руководству Динамо? Раскатали губище.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:52
Агенты Арсена работают)))
Capral
Capral
сегодня в 19:52
За...........ли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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