В ПСВ отреагировали на информацию об интересе к Захаряну

ПСВ не претендует на подписание полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Нидерландов.
Это всё неверно. Мы не заинтересованы в трансфере Арсена Захаряна и не делали предложений «Динамо».
ПСВ не претендует на подписание полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Нидерландов.
Это всё неверно. Мы не заинтересованы в трансфере Арсена Захаряна и не делали предложений «Динамо».
не было никогда, а тут опять !
не было никогда, а тут опять !