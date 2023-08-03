ПСВ заинтересовался Захаряном

Нидерландский ПСВ изучает возможность покупки хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.
Отмечается, что клуб из Эйндховена рассматривает футболиста как запасной вариант на случай неудачных переговоров с «Миланом» по переходу Шарля Де Кетеларе.
По слухам, на подписание Захаряна также претендует французский «Страсбур».
Но это лишний раз подчёркивает, что к нему не пропадает интерес со стороны европейских клубов и меня не покидает уверенность, что рано или поздно всё равно найдётся покупатель и сделает предложение, удовлетворяющие все три стороны.
А пока он нам нужен самим, особенно в ближайшем выездном матче с чемпионом в северной столице. Болейте за своих, а не против чужих!
Но это лишний раз подчёркивает, что к нему не пропадает интерес со стороны европейских клубов и меня не покидает уверенность, что рано или поздно всё равно найдётся покупатель и сделает предложение, удовлетворяющие все три стороны.
А пока он нам нужен самим, особенно в ближайшем выездном матче с чемпионом в северной столице. Болейте за своих, а не против чужих!