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ПСВ заинтересовался Захаряном

сегодня, 17:42

Нидерландский ПСВ изучает возможность покупки хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

Отмечается, что клуб из Эйндховена рассматривает футболиста как запасной вариант на случай неудачных переговоров с «Миланом» по переходу Шарля Де Кетеларе.

По слухам, на подписание Захаряна также претендует французский «Страсбур».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:11
Новость из разряда просто спросили.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:02
Нет повести прекраснее на свете , чем повесть об Арсене Хахаряне !
Ромео и Джульетта грустно курят в сторонке !)
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 18:50, ред.
Последняя буква точно В, может Ж?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:46
Запасной вариант полировщика скамейки... Никому, кроме димано не нужен этот супер игрок...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:36
Не проходит и дня, чтобы не объявился новый покупатель на Захаряна и теперь, появляющуюся каждый раз новую новость о желании того или иного клуба купить Арсена многие болельщики воспринимают, как стёб.

Но это лишний раз подчёркивает, что к нему не пропадает интерес со стороны европейских клубов и меня не покидает уверенность, что рано или поздно всё равно найдётся покупатель и сделает предложение, удовлетворяющие все три стороны.

А пока он нам нужен самим, особенно в ближайшем выездном матче с чемпионом в северной столице. Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
сегодня в 18:36
не передрались бы претенденты !
FenixSL
FenixSL ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:32
так я ее только поддерживаю)
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 18:02
Это же шутка.
FenixSL
FenixSL ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:01
Реалу нужны такие игроки
чтобы давать шанс сопернику на победу еще больше)
FenixSL
FenixSL
сегодня в 18:00
почему не сразу клуб с Ж вместо В на конце?
Capral
Capral
сегодня в 17:58
Ну написали бы сразу, список, из 100 клубов, которые интересуются Захаряном. Каждый день читаешь всякую хрень и диву даешься- откуда у людей столько фантазии....

А с другой стороны, вот так, читаешь читаешь, не веришь, засыпаешь....
А тут, бабах, сообщение- Захарян переходит в Реал!!!!!!! Так вот, где собака порылась!!!!!!!
Храневец
Храневец
сегодня в 17:54
Арсен едет играть в АРАРАТ ! И баста Вашу мать з кюи !!!!!!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:51
какой дурак выдумывает эти басенки и главное второй год подряд
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:50
Все хотят приличного игрока взять за "сущие копейки"!
adekvat
adekvat
сегодня в 17:49
Захарян на разхват, только вот никто так и не взял.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:46
Ну прямо очередь стоит за ним
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:45
Много возни вокруг него
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