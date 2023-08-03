ПСВ заинтересовался Захаряном

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сегодня, 17:42

Нидерландский ПСВ изучает возможность покупки хавбека «Динамо» .

Отмечается, что клуб из Эйндховена рассматривает футболиста как запасной вариант на случай неудачных переговоров с «Миланом» по переходу Шарля Де Кетеларе.

По слухам, на подписание Захаряна также претендует французский «Страсбур».