«Краснодар» проиграл домашний матч впервые с октября 2022 года

«Краснодар» дома проиграл «Спартаку» (1:2) в матче Кубка России.
Таким образом, «быки» уступили в домашней игре впервые с октября 2022 года. Тогда «Краснодар» проиграл «Зениту» (0:1).
Беспроигрышная серия «быков» составляла 15 матчей.
«Краснодар» дома проиграл «Спартаку» (1:2) в матче Кубка России.
Таким образом, «быки» уступили в домашней игре впервые с октября 2022 года. Тогда «Краснодар» проиграл «Зениту» (0:1).
Беспроигрышная серия «быков» составляла 15 матчей.
Скажите, могу ли я рассчитывать на получение статуса VIP ?
Скажите, могу ли я рассчитывать на получение статуса VIP ?
Спасибо, быки!
Спасибо, быки!