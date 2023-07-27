Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Кубок 2023/2024

«Краснодар» проиграл домашний матч впервые с октября 2022 года

сегодня, 22:22
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Краснодар» дома проиграл «Спартаку» (1:2) в матче Кубка России.

Таким образом, «быки» уступили в домашней игре впервые с октября 2022 года. Тогда «Краснодар» проиграл «Зениту» (0:1).

Беспроигрышная серия «быков» составляла 15 матчей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси забил 100 разным командам за карьеру
Вчера, 09:44
«Ростов» забил 1000-й гол в чемпионатах России
23 июля
Хлусевич впервые в карьере оформил дубль в РПЛ
23 июля
Изидор забил в восьмом матче РПЛ подряд после выхода на замену
22 июля
«Зенит» не проигрывает в первом туре РПЛ на протяжении 21 года подряд
22 июля
Кучаев провёл юбилейный матч за ЦСКА в РПЛ
22 июля
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 23:09
Матч был отличный, очень понравилось! Спартак очень достойно смотрелся, удаление Сперцяна увеличило преимущество Спартак, но краснодарцы молодцы, даже в меньшинстве пытались изменить течение матча и в самом конце все же заставили Спартак ошибиться.
makkie
makkie
сегодня в 22:41, ред.
Добрый вечер!
Скажите, могу ли я рассчитывать на получение статуса VIP ?
Futurista
Futurista
сегодня в 22:37
Любой сериал когда нибудь заканчивается...
makkie
makkie
сегодня в 22:24
Краснодар давно уже наш клиент )))
Спасибо, быки!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 