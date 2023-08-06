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Защитник «Вольфсбурга» подпишет контракт с «Тоттенхэмом»

вчера, 10:50

Защитник «Вольфсбурга» и молодёжной сборной Нидерландов Мики ван де Вен на следующей неделе станет игроком «Тоттенхэма». В понедельник игрок прилетит в Лондон для прохождения медицинского осмотра. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Контракт согласован до 2028 года.

Голландец выступает за «Вольфсбург» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне на счету ван де Вена 36 матчей в Бундеслиге и Кубке Германии, в которых он набрал 3 результативных балла (1 гол и 2 ассиста) и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 30 миллионов евро.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 10:55
Серьёзный такой 5 летний контракт для молодого голландца.
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