Защитник «Вольфсбурга» подпишет контракт с «Тоттенхэмом»

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вчера, 10:50

Защитник «Вольфсбурга» и молодёжной сборной Нидерландов на следующей неделе станет игроком «Тоттенхэма». В понедельник игрок прилетит в Лондон для прохождения медицинского осмотра. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Контракт согласован до 2028 года.

Голландец выступает за «Вольфсбург» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне на счету ван де Вена 36 матчей в Бундеслиге и Кубке Германии, в которых он набрал 3 результативных балла (1 гол и 2 ассиста) и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 30 миллионов евро.