«Локомотив» готов продать Пиняева, если поступит хорошее предложение

Спортивный директор «Локомотива» рассказал, в каком случае «красно-зелёные» расстанутся с фланговым полузащитником сборной России .

Если будет какое-то сумасшедшее предложение. Сумасшедшее — это хорошее для клуба. На данный момент у нас нет ни одного предложения по Пиняеву.