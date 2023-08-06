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«Локомотив» готов продать Пиняева, если поступит хорошее предложение

вчера, 12:52

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, в каком случае «красно-зелёные» расстанутся с фланговым полузащитником сборной России Сергеем Пиняевым.

Если будет какое-то сумасшедшее предложение. Сумасшедшее — это хорошее для клуба. На данный момент у нас нет ни одного предложения по Пиняеву.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что летом Пиняева не продадут.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:07
да при чем тут принцип...помогать нужно друг другу!))))...мы вот вам вчера-викулу, антипа,бондаря, а вы нам сегодня-лапу!)))...нормально ведь!)))))
Viollator
Viollator
вчера в 14:44
Распродадут и опять будут бороться за выживание в рпль
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:33
Деньги решают всё, весь вопрос в их количестве.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:55, ред.
Сумасшедшее, это к коням. К бабке не ходи).
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:32
Парень молодой, тем более его только сами купили.
Любой клуб хочет выгодно продать игрока, если всех это будет устраивать, вопрос только в цене и желании самого игрока.
Бывают случаи, что клуб продать хочет, а игроки противятся, как к примеру Мбаппе или Бейл с Азаром, а бывает что клуб даже своим заклятым врагам игроком ведущих продаёт, как к примеру недавно ЦСКА продал Медину в Спартак несмотря на свои принципы, хотя и этих принципов уже не осталось.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Василий 50 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:58, ред.
2-3 млн на зарплату Дзюбе
anks9ytm89n2
anks9ytm89n2
вчера в 12:57, ред.
Пиняев?
Да кому он нужен?
Гость
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