«Локомотив» готов продать Пиняева, если поступит хорошее предложение

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, в каком случае «красно-зелёные» расстанутся с фланговым полузащитником сборной России Сергеем Пиняевым.
Если будет какое-то сумасшедшее предложение. Сумасшедшее — это хорошее для клуба. На данный момент у нас нет ни одного предложения по Пиняеву.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что летом Пиняева не продадут.
Любой клуб хочет выгодно продать игрока, если всех это будет устраивать, вопрос только в цене и желании самого игрока.
Бывают случаи, что клуб продать хочет, а игроки противятся, как к примеру Мбаппе или Бейл с Азаром, а бывает что клуб даже своим заклятым врагам игроком ведущих продаёт, как к примеру недавно ЦСКА продал Медину в Спартак несмотря на свои принципы, хотя и этих принципов уже не осталось.
Любой клуб хочет выгодно продать игрока, если всех это будет устраивать, вопрос только в цене и желании самого игрока.
Бывают случаи, что клуб продать хочет, а игроки противятся, как к примеру Мбаппе или Бейл с Азаром, а бывает что клуб даже своим заклятым врагам игроком ведущих продаёт, как к примеру недавно ЦСКА продал Медину в Спартак несмотря на свои принципы, хотя и этих принципов уже не осталось.
Да кому он нужен?
Да кому он нужен?