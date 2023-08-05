Клубы АПЛ хотят переноса крайнего срока трансферов в Саудовской Аравии

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вчера, 18:24

Клубы Английской Премьер-Лиги хотят, чтобы ФИФА перенесла крайний срок трансферного окна в Саудовской Аравии.

В Англии окно закрывается 1 сентября, тогда как дедлайн в Саудовской Аравии — 7 сентября. В клубах АПЛ опасаются, что из-за такой разницы они могут потерять игроков, а заменить их будет некем. Отмечается, что любые обращения в главную футбольную организацию будет направлять Футбольная ассоциация Англии.