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Клубы АПЛ хотят переноса крайнего срока трансферов в Саудовской Аравии

вчера, 18:24

Клубы Английской Премьер-Лиги хотят, чтобы ФИФА перенесла крайний срок трансферного окна в Саудовской Аравии.

В Англии окно закрывается 1 сентября, тогда как дедлайн в Саудовской Аравии — 7 сентября. В клубах АПЛ опасаются, что из-за такой разницы они могут потерять игроков, а заменить их будет некем. Отмечается, что любые обращения в главную футбольную организацию будет направлять Футбольная ассоциация Англии.

Обращения в ФИФА не будет в это лето, поскольку все признают, что уже слишком поздно вносить изменения, но ожидается, что вопрос будет поднят, когда команды Премьер-Лиги проведут первое собрание акционеров в новом сезоне в следующем месяце.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 22:31
Англичане многого хотят
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:02
Да да же Клопп высказался поэтому поводу
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:46
А нечего ныть, надо предлагать сопоставимые контракты.
Viollator
Viollator
вчера в 19:14
Апль главнюки
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:40
Зато они могут жаловаться фифЕ и пытаться изменить правила саудитов? лучше пусть попробуют свои правила как-то изменить через фифа
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:34
Они не могут закрыть трансферы на выход, если в других лигах трансферное окно еще открыто.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:32
Скорее всего будет наоборот
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:31
А как насчёт крайней меры,крайней плоти и хаты с краю???
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:31
Не злите аравийцев... Скоро они купят АПЛ... Целиком... А-ха-ха-ха..
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:29
Это не их дело
Интересно, что скажут арабы
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:28
Клубы АПЛ уже забили тревогу - не спроста!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:27
А в честь чего они будут заводить порядки в Саудовской Аравии?...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:27
Лучше не лезть в чужую лигу, а в своей внести правило, что с 01.09 никакие трансферы недоступны
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