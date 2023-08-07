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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе не тренируется с основной командой ПСЖ

сегодня, 00:30

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе тренируется отдельно от основной команды.

Он занимается вместе с футболистами, которых выставили на трансфер. Его занятие состоится утром, основной состав работает вечером.

Ранее стало известно, какую сумму ПСЖ хочет выручить с продажи Мбаппе.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 07:51
Я бы сказа много шума из за ничего.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 07:37, ред.
"Создали все условия, а игрок проявляет неуважение."

Условия ? ))) Это в ПСЖ В С Е условия ?! Команда не в состоянии пригласить нормального тренера и выстроить чёткую трансферную линию.
Вы вообще о чём толкуете, если клуб, позиционирующий себя топом (претендующий на лавры), таких элементарных вещей не делает ?
lotsman
lotsman
сегодня в 07:31
Всё таки эпопея с Мбаппе какая то непонятная. Слишком много шума вокруг его.
eavr5x5vdtjw
eavr5x5vdtjw
сегодня в 07:26
Подпортил Киллиан себе карьеру
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Валерий Фролов (раскрыть)
сегодня в 07:08
Доброе утро. Возвращаться к тому что было не планируем, теперь в профилях футболистов нет их клубов, это было сделано по важным причинам, поэтому и были неизбежные изменения в Фэнтези-Футбол, мы работаем над улучшением системы, и рады получать предложения, пожелания, и критику относящуюся к конкурсу.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:00
Все же я на стороне ПСЖ. Создали все условия, а игрок проявляет неуважение.
Валерий Фролов
Валерий Фролов
сегодня в 06:56
Здравствуйте. Вероятно надо подправить правила и об участие игрока только в одной команде.А целом, мое мнение, старый вариант фентези был намного лучше в плане набора команды. Есть шанс к нему вернуться? спасибо.
n4agxzbhd93w
n4agxzbhd93w
сегодня в 06:37
Будет прикольно, если сядет на лавку
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:35
Арабы люди коварные
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:34
Мбаппе просто проиграет
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:32
Негр думал, что очень хитрый....
У шейхов есть самолюбие, ради которого они готовы потерять деньги
112910415
112910415
сегодня в 06:15
просто он сильно превосходит остальных,
зачем ему вместе ?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:36
Эпопея продолжается... Самое интересное, никто уже не понимает, кто - чего хочет....
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:23
Хорошо, если что-то такое добавим Вы об этом узнаете.
протон
протон ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 05:17, ред.
Я лично готов помогать денежно если я внесу 1000 р и мои коллеги то интерес взбудоражит. Я бы только для интереса наблюдал кто победит. Раньше я помню тут на сайте были денежные призы, н почему нам не вкладывать и побеждать? Хлеб 50 рублей стоит ну что такое например 1000 р я один пакет не набираю в магазине на 4 дня отдаю 5 тысяч рублей. Возможно сделать отдельную группу как без призов, но только игра на денежные призы. Я вас уверяю там будет толпа. Человеку например получить приз в размере 20 тысяч рублей это разве не мотивация. Можно сказать ну вы там на тотализаторах играйте увы мы не позволим. А что у нас нет тест опрос кто за кто против? А что Сайт теряет ? Да ничего просто управляет ситуацией и событиями в игре. Лично мне будет приятно услышать как мой недоброжелатель или доброжелатель получает денежный приз. я Человек абсолютно не завидую я сам в жизни помогаю людям, котам , я соседям раздаю еду. Мы просто мало общаемся с админами сайта боимся что забанят. если правильно доносить бывает все хорошо, да я бываю сам вспыльчив но иногда по опр. причинам могу позволить слабительного. У кого не бывает
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:03
Публиковать не свои комментарии с чужих ресурсов можно, но это не значит что таким комментариям следует быть в блоке лучших. И комментарии пользователей которые этим занимаются всё равно могут попасть в лучшие, просто есть ограничения по количеству комментариев в этом блоке (максимум три), через некоторое время их не поставить, и по другим причинам комментарий может не попасть в этот блок, и может быть убран VIP-пользователем, причём произойти это может более одного раза (и это не является редкостью).

В конкурсе прогнозов появилось не так давно и совсем недавно немало новых игроков, в том числе и тех кто уже попадал в финал. Некоторые играют без цели выигрывать и только время от времени, есть много очень опытных и умелых игроков, как в этом конкурсе, так и в других.

Мы прислушиваемся к пожеланиям и предложениям как касающихся конкурсов так и сайта в целом. Пишите нам, есть что написать.

Люди уходят и приходят по различным причинам, иногда просто берут паузы, также возвращаются. Сайт старается делать условия как можно более комфортными и времяпрепровождение пользователей на сайте как можно более интересным.

Что касается актива, как Вы сказали, то для нас все равны перед правилами и мы рады всем кроме злостных нарушителей которые не желают исправляться. Поэтому в том случае это не было исключением или чем-то особенным, а лишь честной и открытой реакцией на мысли пользователя больше не быть активным на сайте.

Если Вы действительно готовы денежно помогать сайту и/или конкурсу прогнозов, то может быть мы что-то придумаем в этом плане, как следствие у Вас будет возможность это делать, и эти средства пойдут на благо сайта, но очень желательно знать, перед тем как затевать что-либо в этом плане, насколько Вы желаете этого и намерены ли Вы это делать.
протон
протон ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 04:44
Схема попадание игроков в топы, выкладывание на сайте содержательных комментариев, а сейчас активность упала, вот мы говорим репост, уже репосты упали в силу причин, что игроки не активничают, не попадают в топ. Раньше когда набивал в гугл, или в яндекс вопрос насчет футбольных новостей то всплывал наш сайт. Теперь мало комментариев и мы профукали активность в силу определенных причин. в силу поощрений игрокам , ну толк есть конечно репост на другие мессенджеры ведь  это говорит о том что мы распространяем актив сайта. А то что убили сами не говорим об этом. я могу привести массу примеров тех активных участников которые сдали. а что нужно сделать для возвращения  тех кто упал или ушел? Ответ простой: Начать поощрять тех кто копипастить , кто-то копипастить добавляет свои мысли и чужие, а кто по-разному, кто в КП остался?
shlomo и пару еще  игроки которые за счет опыта играют  один руководит группой без призов набил руку. Другой еще кое-как. Пару человек  получают призы. А другие ушли и обижены на сайт.  А затем мы говорим Вот Вы актив мы бы не хотели что бы Вы ушли. 
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:40
Когда-то его чуть не в ж... целовали, а теперь расстаются не по-хорошему...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:46
Какую именно схему Вы имели ввиду?
протон
протон ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 03:17, ред.
Еще обвинили меня некоторые что я подставил. Конечно игрок был хороший, но не стоило ему так расстраиваться. Я никогда не подставлю игроков но если я вижу не справедливость по отношению ко мне, и выгораживают по той причине других я сообщу. админам, более того я всегда помогал тут всем опытом делился. Ironigor Шуnя771 . Был такой еще момент я зарабатывал очки попадая в топ и выходил в финал, но ни когда не брал призы, моя схема была такая. я до 12 ночи набирал 700 очков, если не успевал то после 12 ночи были готовые тексты я набирал в ночь 700 баллов и спокойно отдыхал до следующего дня, и меня поймали на этом, но факт, что я частично и свои мысли толкал я и сейчас их смешиваю. Но теперь уже не важно и свои мысли не попадут в топ лучших. Вот в чем суть. И многим этот канал хлопнули. Кстати и активность упала на сайте, я бы от своего кармана финансировал эти затраты футболки если бы вернули эту схему. Еще я способствовал развитию удобства интерфейса сайта так как сайт разработчик веб дизайнер. Кстати у нас с Донецка был такой Игрок Риперт тоже бесследно ушел. У меня были моменты что было разочарование на сайт хотелось уйти ведь футбола в стране не мало. но если поднять архивы не считая этот аккаунт то я тут пионер то есть у меня был еще другой аккаунт " протон" я ему доступ забыл. А пионер это то кто начал идти почти с начала возниконовения ресурса.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:23
А зачем ему там с ними тренироваться если скоро переходит в Реал !
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:14
На данный момент этой рубрики нет.

Любой пользователь мог, когда рубрика была, так отмечать комментарии, и шансы попасть в итоговый рейтинг не были ниже чем если это сделал модератор, в итоговый рейтинг мог попасть любой отмеченный данным хэштегом комментарий.
протон
протон ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 02:10
Почему я этот вопрос поднял? Когда данный пользователь ставит ")" то комментарий попадает в НО.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:05
Доброй ночи. Данный пользователь не является работником сайта.
протон
протон
сегодня в 02:02
Доброй ночи Давно возник вопрос Ice van Reed он является работником сайта?
протон
протон
сегодня в 01:17, ред.
Мбаппе не тренируется с основной командой ПСЖ
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Кстати у меня с одним тут игроком был спор. Я сказал что Мбаппе пеерейдет в СА, на что он мне ответил: в шлак он не поедет, и я дал ему слово что к середине августа, а возможно до конца месяца он станет игроком Саудии так как у меня есть связи и информация я постоянно читаю все сайты. Так что не участие Мбаппе это еще один повод задуматься . Ну уж извините 700 млн евро это деньги хорошие уж очень большие деньги. А зная приоритеты Лягушки и его родителей) Он отказал Реалу в прошлом ради денег и вот сейчас. Казалось бы сам президент Макрон попросил) да ладно вам мужики Европа очень другая.
Гость
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