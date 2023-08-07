Мбаппе не тренируется с основной командой ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе тренируется отдельно от основной команды.
Он занимается вместе с футболистами, которых выставили на трансфер. Его занятие состоится утром, основной состав работает вечером.
Ранее стало известно, какую сумму ПСЖ хочет выручить с продажи Мбаппе.
Условия ? ))) Это в ПСЖ В С Е условия ?! Команда не в состоянии пригласить нормального тренера и выстроить чёткую трансферную линию.
Вы вообще о чём толкуете, если клуб, позиционирующий себя топом (претендующий на лавры), таких элементарных вещей не делает ?
Условия ? ))) Это в ПСЖ В С Е условия ?! Команда не в состоянии пригласить нормального тренера и выстроить чёткую трансферную линию.
Вы вообще о чём толкуете, если клуб, позиционирующий себя топом (претендующий на лавры), таких элементарных вещей не делает ?
У шейхов есть самолюбие, ради которого они готовы потерять деньги
У шейхов есть самолюбие, ради которого они готовы потерять деньги
зачем ему вместе ?
зачем ему вместе ?
В конкурсе прогнозов появилось не так давно и совсем недавно немало новых игроков, в том числе и тех кто уже попадал в финал. Некоторые играют без цели выигрывать и только время от времени, есть много очень опытных и умелых игроков, как в этом конкурсе, так и в других.
Мы прислушиваемся к пожеланиям и предложениям как касающихся конкурсов так и сайта в целом. Пишите нам, есть что написать.
Люди уходят и приходят по различным причинам, иногда просто берут паузы, также возвращаются. Сайт старается делать условия как можно более комфортными и времяпрепровождение пользователей на сайте как можно более интересным.
Что касается актива, как Вы сказали, то для нас все равны перед правилами и мы рады всем кроме злостных нарушителей которые не желают исправляться. Поэтому в том случае это не было исключением или чем-то особенным, а лишь честной и открытой реакцией на мысли пользователя больше не быть активным на сайте.
Если Вы действительно готовы денежно помогать сайту и/или конкурсу прогнозов, то может быть мы что-то придумаем в этом плане, как следствие у Вас будет возможность это делать, и эти средства пойдут на благо сайта, но очень желательно знать, перед тем как затевать что-либо в этом плане, насколько Вы желаете этого и намерены ли Вы это делать.
В конкурсе прогнозов появилось не так давно и совсем недавно немало новых игроков, в том числе и тех кто уже попадал в финал. Некоторые играют без цели выигрывать и только время от времени, есть много очень опытных и умелых игроков, как в этом конкурсе, так и в других.
Мы прислушиваемся к пожеланиям и предложениям как касающихся конкурсов так и сайта в целом. Пишите нам, есть что написать.
Люди уходят и приходят по различным причинам, иногда просто берут паузы, также возвращаются. Сайт старается делать условия как можно более комфортными и времяпрепровождение пользователей на сайте как можно более интересным.
Что касается актива, как Вы сказали, то для нас все равны перед правилами и мы рады всем кроме злостных нарушителей которые не желают исправляться. Поэтому в том случае это не было исключением или чем-то особенным, а лишь честной и открытой реакцией на мысли пользователя больше не быть активным на сайте.
Если Вы действительно готовы денежно помогать сайту и/или конкурсу прогнозов, то может быть мы что-то придумаем в этом плане, как следствие у Вас будет возможность это делать, и эти средства пойдут на благо сайта, но очень желательно знать, перед тем как затевать что-либо в этом плане, насколько Вы желаете этого и намерены ли Вы это делать.
shlomo и пару еще игроки которые за счет опыта играют один руководит группой без призов набил руку. Другой еще кое-как. Пару человек получают призы. А другие ушли и обижены на сайт. А затем мы говорим Вот Вы актив мы бы не хотели что бы Вы ушли.
shlomo и пару еще игроки которые за счет опыта играют один руководит группой без призов набил руку. Другой еще кое-как. Пару человек получают призы. А другие ушли и обижены на сайт. А затем мы говорим Вот Вы актив мы бы не хотели что бы Вы ушли.
Любой пользователь мог, когда рубрика была, так отмечать комментарии, и шансы попасть в итоговый рейтинг не были ниже чем если это сделал модератор, в итоговый рейтинг мог попасть любой отмеченный данным хэштегом комментарий.
Любой пользователь мог, когда рубрика была, так отмечать комментарии, и шансы попасть в итоговый рейтинг не были ниже чем если это сделал модератор, в итоговый рейтинг мог попасть любой отмеченный данным хэштегом комментарий.
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Кстати у меня с одним тут игроком был спор. Я сказал что Мбаппе пеерейдет в СА, на что он мне ответил: в шлак он не поедет, и я дал ему слово что к середине августа, а возможно до конца месяца он станет игроком Саудии так как у меня есть связи и информация я постоянно читаю все сайты. Так что не участие Мбаппе это еще один повод задуматься . Ну уж извините 700 млн евро это деньги хорошие уж очень большие деньги. А зная приоритеты Лягушки и его родителей) Он отказал Реалу в прошлом ради денег и вот сейчас. Казалось бы сам президент Макрон попросил) да ладно вам мужики Европа очень другая.
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Кстати у меня с одним тут игроком был спор. Я сказал что Мбаппе пеерейдет в СА, на что он мне ответил: в шлак он не поедет, и я дал ему слово что к середине августа, а возможно до конца месяца он станет игроком Саудии так как у меня есть связи и информация я постоянно читаю все сайты. Так что не участие Мбаппе это еще один повод задуматься . Ну уж извините 700 млн евро это деньги хорошие уж очень большие деньги. А зная приоритеты Лягушки и его родителей) Он отказал Реалу в прошлом ради денег и вот сейчас. Казалось бы сам президент Макрон попросил) да ладно вам мужики Европа очень другая.