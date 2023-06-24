Soccer.ru
ГлавнаяБлогиОценочные сужденияИтоги и оценкиРоссия. Кубок 2023/2024

Московское дерби, тяжёлая группа для «Локомотива». Завершилась жеребьёвка Кубка России

вчера, 21:26
Локомотив (Москва)

Определился состав групп Пути РПЛ.

Формат прежний, финал Пути регионов – из одного матча

Введение нового формата турнира прошлым летом абсолютно понятно – за отсутствием российских клубов в еврокубках топ-матчей стало меньше, их надо чем-то замещать. От варианта с введением Кубка российской лиги отказались – но решили реформировать другой кубковый турнир. Как следствие, «Спартак» и «Зенит» в минувшем сезоне между собой сыграли 4 раза (не считая Суперкубок). Также «красно-белые» провели на 1 встречу больше с «Локомотивом», сами «железнодорожники» трижды вместо привычных двух встреч сыграли с «Краснодаром» — и далее по списку.

В то же время критиковать новый формат Кубка есть за что. Прежде всего – за привилегированное положение команд из Премьер-Лиги. После групповой стадии по два лучших клуба от каждой из четырех групп отбираются в плей-офф Пути РПЛ – в этой части сетки каждая стадия проходит в два матча, а проигравшая команда получает спасительный шанс на трофей в Пути регионов. Причем такой формат сохраняется как на ранних стадиях, так и в финале Пути РПЛ. С одной стороны, это несправедливо по отношению к тем, у кого с самого начала нет права на ошибку. С другой, какая-то турнирная мотивация у команд на групповой стадии все же должна быть – иначе зачем биться с сильнейшими в верхней сетке, если на тех же условиях можно играть с клубами низших лиг?

Пока решение следующее – у команды, проигравшей в финале Пути РПЛ, не будет спасательного круга в виде финала Пути регионов. Финалист от нижней части сетки будет определен по итогам одного матча. Теперь – к составу групп на следующий сезон.

Группа А – ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел»

«Армейцы», как и годом ранее, – в одном квартете с «Сочи». В обоих матчах с южанами «красно-синие» выходили победителями, пусть и не без труда – 2:1. К слову, делать выводы по этим встречам уже нельзя – сочинцы точно не будут похожи на себя образца прошлой осени. И пока в принципе непонятно, в какой футбол будут играть.

Воронежцы остались без Романа Акбашева и в межсезонье могут потерять еще кого-то. Но при Вадиме Евсееве «Факел» наконец научился набирать очки, а не сожалеть о потерях с поправкой: «Бились, но чего-то не хватило» — и этот фактор может сыграть решающую роль.

«Оренбург» тоже в пограничном положении – команда осталась без Марцела Лички, сделала неочевидную ставку на другого чешского специалиста, может лишиться своих лидеров, как это всегда бывает с яркими новичками. При этом южноуральцы оперативно провернули несколько сделок и на бумаге выходят «в ноль».

Пока ЦСКА – явный фаворит. Здесь и класс игроков, и мастерство тренера, и вариативность в выборе игровых сочетаний. За вторую строчку могут побороться «Оренбург» и «Факел». Первые – за счет сильного подбора игроков, вторые – за счет бойцовского характера.

Группа B – «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин»

Крайне интересная и сложная для прогнозов группа. И, пожалуй, единственная – с минимальным расслоением в классе. От каждой команды можно ожидать чего угодно. Какие перспективы у «Ростова» — в принципе непонятно. С одной стороны, южане оставили все в предыдущей кампании, выступили значительно выше своих возможностей. С другой, состав меняется минимально, игроки отлично понимают требования Валерия Карпина.

«Локомотив» справился с первым этапом перестройки – оттолкнулся от дна. Сейчас будет сложнее – открывается абсолютно новое пространство: от выбора вектора развития до формирования трансферного плана, подготовки команды к новым задачам. Не факт, что Галактионов готов бороться за высшие места. Хотя мальчиками для битья «красно-зеленые» точно не будут.

«Урал» не изменяет принципам – это все такой же бойкий середнячок, способный на сенсацию. В прошлом сезоне выбили из Кубка «Ростов» и «Спартак», на этот раз снова играют с ростовчанами, но в группе, а вместо «красно-белых» — другая московская команда. Плюс состав «шмелей» изменится, а тренером, вероятно, останется Виктор Ганчаренко.

И сложнее всего определить в этой системе координат место «Рубина». Казанцы поднялись из Первой лиги, по логике, грядущий сезон уйдет на адаптацию, укрепление в элитном дивизионе. Но под руководством Рашида Рахимова «Рубин» может и стрельнуть – костяк у команды есть, основная обойма почти сформирована.

Группа C – «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика»

Очевидно, петербуржцы – фавориты группы. Годом ранее «сине-бело-голубые» уже проваливались на 3-е место, имея аналогичный статус. Правда, тогда сошлись сразу несколько факторов. Во-первых, неожиданно хорош на протяжении всей осени был «Спартак». Во-вторых, сенсацию успели преподнести и «Крылья», когда обыграли «Зенит» со счетом 3:0. Этого хватило, чтобы путевки в верхнюю сетку плей-офф забрали самарцы и москвичи.

На этот раз конкуренты питерцев не настолько опасны. Те же «Крылья» уже не имеют в обойме Пиняева и Глушенкова, летом могут потерять еще нескольких лидеров. Функцию «Факела» теперь выполняет «Балтика». А вот вместо «Спартака» нет настолько же грозного топ-клуба. «Ахмат», конечно, прогрессирует при Ташуеве – и даже финишировал в минувшем чемпионате РПЛ на 5-м месте. Только грозненцы все равно не так хороши, как москвичи образца прошлой осени.

Все может измениться, однако на бумаге 1-е место сложно не отдать «Зениту». Второе, вероятнее всего, заберут подопечные Сергея Ташуева – самарцам еще нужно решить проблемы с реализацией.

Группа D – «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН»

«Красно-белые» не получили принципиальнейшего соперника в группу – им мог бы стать «Зенит» или ЦСКА. Хотя дерби в Кубке все же будет – подопечные Гильермо Абаскаля дважды сыграют против «Динамо». При этом вполне возможно, что это противостояние станет украшением групповой стадии. «Бело-голубые» назначили главным тренером Марцела Личку – чех в «Оренбурге» поставил крайне атакующий и яркий футбол, а в «Динамо» получит топ-исполнителей, выбор из Смолова и Тюкавина на позицию центрфорварда. До закрытия трансферного окна еще далеко – кого-то «бело-голубые» точно привезут. Все это позволяет надеяться, что «Спартак» и «Динамо» подарят по-настоящему яркие поединки.

В то же время есть еще одна команда, которая не даст москвичам заскучать – это «Краснодар». В случае с «быками» тоже много вводных, которые способны повлиять на их статус. Добьется ли Эдуард Сперцян повышения, как заменят Кристиана Рамиреса, что будет с Джоном Кордобой – вполне возможно, что никого из них в составе южан к старту Кубка уже не будет, а сходу полноценно заменить этих игроков крайне сложно. К слову, Владимир Ивич быстро сколотил в «Краснодаре» бойкий коллектив, так что с летними трансферами спада не допустить вполне реально.

Именно между этими тремя клубами будет развиваться борьба за плей-офф, нижегородцы – аутсайдеры.

Акинфеев обогнал Чалова, Тюкавин – Смолова. Клубы РПЛ выбирают MVP сезона
Вчера, 10:05Максим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии9
«Сити» закрыл чемпионское окно. Лидеры уходят, Райс, Ковачич и Гвардиол – часть нового костяка
23 июняМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии8
Финал ЛЕ, но посредственный сезон в Серии А. «Роме» предстоит определиться с будущим
21 июняМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии11
Армения и Казахстан выше Хорватии и Дании. Сборные разрывают в отборе Евро-2024
20 июняМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
Гюндоган может стать главным приобретением «Манчестер Сити»
20 июняСергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
11 персон «золотого» сезона «Зенита». Семак, Бакаев, Малком и Мостовой
19 июняВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
volga.kot
volga.kot
сегодня в 01:59
Посмотрим на яркие матчи кубка!!!!!
463ckmhdbmy5
463ckmhdbmy5
сегодня в 01:58
Выдумали формулу проведения кубка России или где то слизали
tmqnfhc9smme
tmqnfhc9smme
сегодня в 01:51
Посмотрим на балтику и многострадальный рубин
zsjdcweg8c57
zsjdcweg8c57
сегодня в 01:50
Даешь плей-офф!)
DaslerU
DaslerU ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 23:32
Чтобы сделать как вы предлагаете, для этого нужно не страдать скудоумием. Но увы и ах.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 22:56
Не понимаю, почему не обьединить все пути воедино, провести среди команд низших лиг отборочные игры, и потом 8 групп по 4 команды раскидать по корзинам, как в ЛЧ?! Зачем придумывать велосипед? Этот формат с разными путями может быть интересен только нескольким школьникам! Ещё введите правило красного мяча, чтоб вообще всё добить… Просто слов нет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:32
С Ахматом Зенит всегда играет трудно. Даже тяжелее чем со Спартаком. Группа ровная...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 