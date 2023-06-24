Московское дерби, тяжёлая группа для «Локомотива». Завершилась жеребьёвка Кубка России

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вчера, 21:26

Определился состав групп Пути РПЛ .

Формат прежний, финал Пути регионов – из одного матча

Введение нового формата турнира прошлым летом абсолютно понятно – за отсутствием российских клубов в еврокубках топ-матчей стало меньше, их надо чем-то замещать. От варианта с введением Кубка российской лиги отказались – но решили реформировать другой кубковый турнир. Как следствие, «Спартак» и «Зенит» в минувшем сезоне между собой сыграли 4 раза (не считая Суперкубок). Также «красно-белые» провели на 1 встречу больше с «Локомотивом», сами «железнодорожники» трижды вместо привычных двух встреч сыграли с «Краснодаром» — и далее по списку.

В то же время критиковать новый формат Кубка есть за что. Прежде всего – за привилегированное положение команд из Премьер-Лиги. После групповой стадии по два лучших клуба от каждой из четырех групп отбираются в плей-офф Пути РПЛ – в этой части сетки каждая стадия проходит в два матча, а проигравшая команда получает спасительный шанс на трофей в Пути регионов. Причем такой формат сохраняется как на ранних стадиях, так и в финале Пути РПЛ . С одной стороны, это несправедливо по отношению к тем, у кого с самого начала нет права на ошибку. С другой, какая-то турнирная мотивация у команд на групповой стадии все же должна быть – иначе зачем биться с сильнейшими в верхней сетке, если на тех же условиях можно играть с клубами низших лиг?

Пока решение следующее – у команды, проигравшей в финале Пути РПЛ , не будет спасательного круга в виде финала Пути регионов. Финалист от нижней части сетки будет определен по итогам одного матча. Теперь – к составу групп на следующий сезон.

Группа А – ЦСКА , «Оренбург», «Сочи», «Факел»

«Армейцы», как и годом ранее, – в одном квартете с «Сочи». В обоих матчах с южанами «красно-синие» выходили победителями, пусть и не без труда – 2:1. К слову, делать выводы по этим встречам уже нельзя – сочинцы точно не будут похожи на себя образца прошлой осени. И пока в принципе непонятно, в какой футбол будут играть.

Воронежцы остались без Романа Акбашева и в межсезонье могут потерять еще кого-то. Но при Вадиме Евсееве «Факел» наконец научился набирать очки, а не сожалеть о потерях с поправкой: «Бились, но чего-то не хватило» — и этот фактор может сыграть решающую роль.

«Оренбург» тоже в пограничном положении – команда осталась без Марцела Лички, сделала неочевидную ставку на другого чешского специалиста, может лишиться своих лидеров, как это всегда бывает с яркими новичками. При этом южноуральцы оперативно провернули несколько сделок и на бумаге выходят «в ноль».

Пока ЦСКА – явный фаворит. Здесь и класс игроков, и мастерство тренера, и вариативность в выборе игровых сочетаний. За вторую строчку могут побороться «Оренбург» и «Факел». Первые – за счет сильного подбора игроков, вторые – за счет бойцовского характера.

Группа B – «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин»

Крайне интересная и сложная для прогнозов группа. И, пожалуй, единственная – с минимальным расслоением в классе. От каждой команды можно ожидать чего угодно. Какие перспективы у «Ростова» — в принципе непонятно. С одной стороны, южане оставили все в предыдущей кампании, выступили значительно выше своих возможностей. С другой, состав меняется минимально, игроки отлично понимают требования Валерия Карпина.

«Локомотив» справился с первым этапом перестройки – оттолкнулся от дна. Сейчас будет сложнее – открывается абсолютно новое пространство: от выбора вектора развития до формирования трансферного плана, подготовки команды к новым задачам. Не факт, что Галактионов готов бороться за высшие места. Хотя мальчиками для битья «красно-зеленые» точно не будут.

«Урал» не изменяет принципам – это все такой же бойкий середнячок, способный на сенсацию. В прошлом сезоне выбили из Кубка «Ростов» и «Спартак», на этот раз снова играют с ростовчанами, но в группе, а вместо «красно-белых» — другая московская команда. Плюс состав «шмелей» изменится, а тренером, вероятно, останется Виктор Ганчаренко.

И сложнее всего определить в этой системе координат место «Рубина». Казанцы поднялись из Первой лиги, по логике, грядущий сезон уйдет на адаптацию, укрепление в элитном дивизионе. Но под руководством Рашида Рахимова «Рубин» может и стрельнуть – костяк у команды есть, основная обойма почти сформирована.

Группа C – «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика»

Очевидно, петербуржцы – фавориты группы. Годом ранее «сине-бело-голубые» уже проваливались на 3-е место, имея аналогичный статус. Правда, тогда сошлись сразу несколько факторов. Во-первых, неожиданно хорош на протяжении всей осени был «Спартак». Во-вторых, сенсацию успели преподнести и «Крылья», когда обыграли «Зенит» со счетом 3:0. Этого хватило, чтобы путевки в верхнюю сетку плей-офф забрали самарцы и москвичи.

На этот раз конкуренты питерцев не настолько опасны. Те же «Крылья» уже не имеют в обойме Пиняева и Глушенкова, летом могут потерять еще нескольких лидеров. Функцию «Факела» теперь выполняет «Балтика». А вот вместо «Спартака» нет настолько же грозного топ-клуба. «Ахмат», конечно, прогрессирует при Ташуеве – и даже финишировал в минувшем чемпионате РПЛ на 5-м месте. Только грозненцы все равно не так хороши, как москвичи образца прошлой осени.

Все может измениться, однако на бумаге 1-е место сложно не отдать «Зениту». Второе, вероятнее всего, заберут подопечные Сергея Ташуева – самарцам еще нужно решить проблемы с реализацией.

Группа D – «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН»

«Красно-белые» не получили принципиальнейшего соперника в группу – им мог бы стать «Зенит» или ЦСКА . Хотя дерби в Кубке все же будет – подопечные Гильермо Абаскаля дважды сыграют против «Динамо». При этом вполне возможно, что это противостояние станет украшением групповой стадии. «Бело-голубые» назначили главным тренером Марцела Личку – чех в «Оренбурге» поставил крайне атакующий и яркий футбол, а в «Динамо» получит топ-исполнителей, выбор из Смолова и Тюкавина на позицию центрфорварда. До закрытия трансферного окна еще далеко – кого-то «бело-голубые» точно привезут. Все это позволяет надеяться, что «Спартак» и «Динамо» подарят по-настоящему яркие поединки.

В то же время есть еще одна команда, которая не даст москвичам заскучать – это «Краснодар». В случае с «быками» тоже много вводных, которые способны повлиять на их статус. Добьется ли Эдуард Сперцян повышения, как заменят Кристиана Рамиреса, что будет с Джоном Кордобой – вполне возможно, что никого из них в составе южан к старту Кубка уже не будет, а сходу полноценно заменить этих игроков крайне сложно. К слову, Владимир Ивич быстро сколотил в «Краснодаре» бойкий коллектив, так что с летними трансферами спада не допустить вполне реально.

Именно между этими тремя клубами будет развиваться борьба за плей-офф, нижегородцы – аутсайдеры.