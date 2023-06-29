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Стали известны пары первого раунда плей-офф молодёжного чемпионата Европы

вчера, 08:58

Завершился групповой этап молодёжного чемпионата Европы 2023 года. Определились все участники плей-офф турнира.

Пары 1/4 финала получились следующие:

Грузия — Израиль

Испания — Швейцария

Англия — Португалия

Франция — Украина

Матчи пройдут 1 и 2 июля.

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Источник: soccer.ru Фото: Tamara Kulumbegashvili - UEFA
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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ hv7jzdu3257y (раскрыть)
вчера в 16:43
А я за братьев - славян!
Chivas1
Chivas1
вчера в 15:44
Грузия форца!
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:41
Я за грузин-и это даже не обсуждается))))
УЕСКА
УЕСКА ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:24
Вероятно из-за большего числа забитых мячей в личных встречах. Если отбросить матчи с лидером Францией, то у Швейцарии будет разница мячей 4:4, у Италии 3:3, а у Норвегии 2:2.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:25
Будем болеть за Грузию, уж больно хороши ребята!
Удачи им!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:10
Мне вот только интересно, каким боком Швейцарцы вышли из группы.....?!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:05, ред.
Если честно, сборные Грузии и Израиля очень сильно удивили! Но жребий свел их друг против друга и чья-то сказка подойдет к концу. У Израиля подрастает интересное поколение, на недавнем ЧМ u20 Израильтяне дошли до стадии 1/2 финала, где уступили будущему чемпиону, сборной Уругвая, так что недооценивать их не стоит!

А вот главное разочарование лично для меня это сборная Нидерландов...у ван де Луи был один из сильнейших составов с такими игроками как Граавенберг, Саммервиль, Бробби, ван де Вин, Вербрюгген....эх
sova147
sova147
вчера в 09:14
Англия-Португалия одни из претендентов на награды
hv7jzdu3257y
hv7jzdu3257y
вчера в 09:09
Болеем за грузинов теперь
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