Стали известны пары первого раунда плей-офф молодёжного чемпионата Европы

Завершился групповой этап молодёжного чемпионата Европы 2023 года. Определились все участники плей-офф турнира.
Пары 1/4 финала получились следующие:
Грузия — Израиль
Испания — Швейцария
Англия — Португалия
Франция — Украина
Матчи пройдут 1 и 2 июля.
А вот главное разочарование лично для меня это сборная Нидерландов...у ван де Луи был один из сильнейших составов с такими игроками как Граавенберг, Саммервиль, Бробби, ван де Вин, Вербрюгген....эх
А вот главное разочарование лично для меня это сборная Нидерландов...у ван де Луи был один из сильнейших составов с такими игроками как Граавенберг, Саммервиль, Бробби, ван де Вин, Вербрюгген....эх