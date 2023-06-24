Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиРоссия. Кубок 2023/2024

Прошла жеребьёвка группового этапа Кубка России

вчера, 18:54

Состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона 2023/24.

Группа А: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел»

Группа B: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин»

Группа C: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика»

Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».

Турнир стартует 25-27 июля. Соревнование пройдёт по схеме с двойным выбыванием (double elimination).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПрошла жеребьёвка календарей для Групп 1 и 2 «Дивизиона Б» Второй лиги
23 июня
ОфициальноРФС назвал дату проведения жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России-2023/24
23 июня
ОфициальноСостоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
21 июня
ОфициальноПрошла жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2023/24
20 июня
Стали известны пары стыковых матчей РПЛ
03 июня
Определились все пары 1/4 финала молодёжного чемпионата мира (U20)
02 июня
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:39
Толя, я написал, что уровень жизни в СССР и в России, то-есть сейчас- две большие разницы.
Раньше была идея, как в жизни, так и в спорте- в частности в футболе. Поэтому, тот футбол, как и весь спорт в частности- был намного выше и качественнее, чем сейчас. И достижения советскиго спорта, в целом- были несоизмеримо выше нынешних.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:35
Насчет уровня футбола соглашусь. А по поводу уровня жизни не понял. Разъясни, когда выше. У все по разному. У меня в СССР был очень неплохой уровень жизни, а сейчас средний.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 17:32
Уважаемый, представьте себе, но футболисты в РПЛ все ПРОФЕССИОНАЛЫ, а для любого профессионала одной из целей является ЗАРАБОТОК. Слышали об этом?. Таквот выигрыш Кубк5а РФ дает определенный заработок, путь не очень большой но заметный. А курочка, как известно, клюет по зернышку. Пусть поменьше, чем в ЕК, но все же. Вы об этом знали?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 17:23, ред.
Привет, Володя!
Володя, чемпионат России с чемпионатом СССР- вообще невозможно сравнивать, ни по уровню футболистов, ни по уровню тренеров!!!
Ну и не забывай, что и уровень жизни в СССР был другой, менталитет советского человека и советского футбола- были другими...
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:46
Дня доброго Владимир!

Такого цвета нет!)
Надо просто играть, а не языком болтать как Соболев!
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:24
Олег, привет! Интересно, какого цвета вам нужен коридор, если вы ДАЖЕ Акрону проигрываете?
cska1948
cska1948 ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 10:21
Советский клуб впервые принял участие в еврокубковом матче в 1965 году. Но до этого футбольные матчи в СССР вызывали гораздо больший интерес у болельщиков, чем матчи чемпионатов России. Много чего добились наши клубы, когда Европа для них была открыта?
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 09:10
Никогда не понимал понятия "группа смерти".
Это что за группа такая- где людей убивают? Не припомню, чтобы подобную мерзость и глупость произносили в СССР, где печатались, действительно авторитетные люди...
Или на пример, стало популярным, последнее время от российских комментаторов, высказывание- "запах крови". Это, что такое, воообще- за понятие звериное? Нахватались мерзости разной от буржуинов-плохишей и пихают, где надо, и не надо.
Неужели нормально нельзя выражаться или словарный запас такой бедный?!
Vadik
Vadik
сегодня в 09:05
Группа D самая трудная. Там интереснее всего будет
Храневец
Храневец
сегодня в 07:56
А что даст победа в кубке ??? Европа для нас закрыта Игровую практику для новичков ????
ABir
ABir ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 01:55
В четвертой группе будет самая интересная борьба
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответ 235v8546tvm5 (раскрыть)
сегодня в 00:52
Зенит виноват.
протон
протон
вчера в 23:35
Надо чтобы Зенит был в группе с Сочи, Оренбургом и Пари НН )
TheBoLt
TheBoLt ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:29
Только прочел новость и хотел писать про группу смерти)) но глянул в комментарии, причем именно от вас ожидал аналогичный коммент) Только зеленых коридоров не стоит ждать, в начале сезона все расслаблены, а в данный момент некоторые клубы потеряли слишком многих игроков, команды не собраны, не сыграны
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:24
Опять армейцы по "зелёному" коридору!)
alexamit
alexamit
вчера в 20:58
Да...Ума как не было у руководителей РФС,так и не видно в настоящем.Опять эту белиберду с кубком затеяли.Ну ИДИОТЫ,что с них возьмешь!
makkie
makkie
вчера в 20:14
Группа "D" - группа смерти.
А вот цска достались очень комфортные соперники, которых можно и нужно обыгрывать.
Ну и группа "В" представляет интерес.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:11
Опять неправильно шары нагрели...
Зениту тяжелей всего даются матчи с Ахматом и Крыльями Советов...
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:08
Зачем нам такая формула?
235v8546tvm5
235v8546tvm5
вчера в 18:59
Похоже, спартак опять будет в пролете. Все команды в подргруппе сильнне спартака.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:56
Группа D самая сложная и интересная
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 