Прошла жеребьёвка группового этапа Кубка России

Состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона 2023/24.
Группа А: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел»
Группа B: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин»
Группа C: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика»
Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».
Турнир стартует 25-27 июля. Соревнование пройдёт по схеме с двойным выбыванием (double elimination).
А вот цска достались очень комфортные соперники, которых можно и нужно обыгрывать.
Ну и группа "В" представляет интерес.
А вот цска достались очень комфортные соперники, которых можно и нужно обыгрывать.
Ну и группа "В" представляет интерес.