«Локомотив» ушёл от поражения в матче против «Крыльев Советов»

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вчера, 17:00

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ .

На 60-й минуте полузащитник «Крыльев» Бенхамин Гарре не реализовал пенальти. На 86-й минуте защитник самарского клуба Николай Рассказов забил первый гол в игре. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили сравнял счёт.

«Крылья Советов» идут на 4-м месте (8 очков), «Локомотив» занимает 6-е место (5 очков).