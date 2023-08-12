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«Локомотив» ушёл от поражения в матче против «Крыльев Советов»

вчера, 17:00
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ.

На 60-й минуте полузащитник «Крыльев» Бенхамин Гарре не реализовал пенальти. На 86-й минуте защитник самарского клуба Николай Рассказов забил первый гол в игре. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили сравнял счёт.

«Крылья Советов» идут на 4-м месте (8 очков), «Локомотив» занимает 6-е место (5 очков).

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:25
Да, я понял по-другому. Тогда извиняй, без обид
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AlVi77 (раскрыть)
вчера в 22:21
Странно, но ты совсем не так понял намек про отскок Локо. Это большой комплимент КС, что по игре они раскатали Локо по самое не могу. И локо отскочил от разгрома, который заслужил. Я не фан, а знаток и любитель футбола . И в прошлом году и в этом называю в качестве очень симпатичных мне команд КС, Краснодар и Ростов. А за Факел переживаю, т.к. это город моего детства. Понял?
AlVi77
AlVi77 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:12
Задело меня не ЦСКА, а желание включить кого-либо в номинации с приставкой анти. Зачем говорить про отскок года? Сегодня мы были лучше гораздо лучше и много не забили, это проблема уже второго сезона. Локомотив то здесь причем? Ну да, увели у нас лидеров, это не проблема локомотива, а наглое распиливание в не частном клубе. Спасибо и губернатору и Андрееву.
Ну а по прошлому году да, от стыков отскочили с трудом, но недобрали очень много очков, как и сегодня.
Бейла конечно никто не просил, но суть ты понял, но делаешь вид что это заслуга ЦСКА (проход), но нет, это тупо тоже самое невезение и отсутствие класса в завершении
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AlVi77 (раскрыть)
вчера в 21:02
Я не понял, а что Бейла кто то из ЦСКА заставил, или уговорил забить в свои ворота? Я об этом не знал и не слышал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AlVi77 (раскрыть)
вчера в 20:56
А зачем ворошить прошлый сезон? Можно вспомнить и чудесное спасение КС от стыков. Но зачем. Сезон новый и события новые. А что вдруг тебя поклонника КС зацепил ЦСКА?
makkie
makkie
вчера в 20:51
Отскочили паровозы.
Крылья смотрелись лучше, интереснее - вообще, похоже Осинькин снова нащупал тот футбол, который всем нравился в Крыльях. А пришедший Гарре добавил изюминки в атаке. Разрезающий пас на Рассказова - просто шик!

Жаль, что Самара упустила победу. А Локо неважно начал сезон.
AlVi77
AlVi77 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:25
А если ответка не дотянет, то оба полуфинала в сумме точно потянут)))
AlVi77
AlVi77 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:21
Цска в ответке полуфинала кубка еще сказочнее отскочил с автоголом Бейла на 95+
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:58
Хорошо, согласен.
Red blu
Red blu
вчера в 19:56
КС играли лучше, Локо чудом отскочил.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:46
В купле-продаже игроков воров нет по определению. Это торговые сделки.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 19:44
Эх Крылья, Крылья....как так,ну ладно, бывает.
pomor45
pomor45
вчера в 19:44
Гениальный Осинькин делает ставку количество бестолковых ударов по воротам, рассчитывая, что количество перерастёт в качество, а физрук - на единственный точный удар в створ. Сработали обе ставки. Спор вокруг матча, как обычно, окрашен в клубные цвета. Болельщику и с трибуны, и даже по телевизору видно больше, чем судье в поле, и его ракурс тоже всегда с клубной поправкой. Всё пылает страстью и только счёт на табло невозмутим и незыблем.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:36
Согласен!!!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:32
Осинькин даже там красава, где остальные физруки.
Omanga
Omanga
вчера в 19:28
Тренер Локомотива чистейший физрук, гнать его нужно, пока не поздно.
Capral
Capral
вчера в 19:11
Без вашего уважения- надеюсь проживу. И слова мои не надо приниматать так буквально. Конечно не в прямом смысле обворовали. Чертаново не клуб ПЛ- здесь совсем другой разговор. Продали Крылья или нет- мне неведомо, но команда осталась без двух ведущих игроков. Что касается моего ДИНАМО, то и у меня много вопросов к моему клубу. Ранее, меня уважали? Ну спасибо, только мы никогда не пересекались и не общались...
CTePx
CTePx ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:03
Я правильно понял, Локомотив своровал Пиняева и Глушенкова у Крыльев, а Крылья соответственно своровали у Чертаново? "Своровать" - значит забрать без спроса не заплатив, но так ли это было? А может Крылья продали своих футболистов, что на это скажете? А если они продали, значит им важнее были деньги а не футболисты, но постойте, а при чем тогда Локомотив?? По Вашей логике все клубы друг у друга воруют, что Ваше же Динамо, что все в РПЛ, что все во всем мире. Ранее уважал Вас, однако Вы показали кто на самом деле. За сим откланиваюсь.
112910415
112910415
вчера в 18:04
Не блистает Локо
1viking17
1viking17 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:28
Похоже- у него была такая мысль
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Крылья в этом сезоне наводят шороху...
cska1948
cska1948 ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 17:26
Вы ещё запретите нам ходить на ваши игры.
амурец
амурец
вчера в 17:23
Да уж
valt134
valt134
вчера в 17:22
Крылья и Осинькин-БРАВО!!! Локо разочаровал. Немцы ушли, но проблемы остались.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:21
Локо разочаровал в последних двух матчах, Кто-то там воду мутит, рукой
Capral
Capral
вчера в 17:19
Мальчишка Галлактионов, видимо решил, что обворовав Осинькина на двух великолепных игроков, может стать большим тренером. Нет, мальчик- на чужом горе своё счастье не построишь... Подрасти тебе надо. А Самару жаль- незабитый пенальти и куча моментов... Но, Осинькин, всё-равно КРАСАВА!!! Желаю ему Удачи, он- незаурядный ТРЕНЕР!!!!!!! С такими ежегодными потерями, оставаться на плаву- можeт, только большой тренер!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 17:17, ред.
Кукуян такой. Ещё один касячник, зато карьера растет на дрожжах.
CTePx
CTePx
вчера в 17:17
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:16
    Пенальти нельзя так бить, за этого нужно сразу лишать зарплаты и побить еще палками!!))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 17:15
    Отскочил Локо значит. Это же радость для болел Локо. Лучше очко, чем без очка с чем и поздравляю!
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