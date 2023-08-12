«Локомотив» ушёл от поражения в матче против «Крыльев Советов»

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ.
На 60-й минуте полузащитник «Крыльев» Бенхамин Гарре не реализовал пенальти. На 86-й минуте защитник самарского клуба Николай Рассказов забил первый гол в игре. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили сравнял счёт.
«Крылья Советов» идут на 4-м месте (8 очков), «Локомотив» занимает 6-е место (5 очков).
Крылья - мастера создания моментов, но ужасная реализация. Дать нормального центрфорварда Крыльям, по типу Чалова, Кордобы, да хоть Дзюбу - голы пойдут
Крылья - мастера создания моментов, но ужасная реализация. Дать нормального центрфорварда Крыльям, по типу Чалова, Кордобы, да хоть Дзюбу - голы пойдут
Урок всем.
Урок всем.
Галактионов творит какую-то фигню, то эксперименты с позицией Тикнизяна ( если работает - не трожь), но что произошло сегодня даже не знаю, перед началом сезона был уверен в команде, что она будет рвать и метать, но видимо или со сборами Галактики перемудрил или хз... Если так и дальше пойдет, с Галактионовым надо будет попрощаться... Палыч спаси нас в очередной раз!
Галактионов творит какую-то фигню, то эксперименты с позицией Тикнизяна ( если работает - не трожь), но что произошло сегодня даже не знаю, перед началом сезона был уверен в команде, что она будет рвать и метать, но видимо или со сборами Галактики перемудрил или хз... Если так и дальше пойдет, с Галактионовым надо будет попрощаться... Палыч спаси нас в очередной раз!